В Маниле прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Переговоры продлились около 35 минут. Главы дипведомств обсудили ситуацию на Украине, обстановку в Персидском заливе и нормализацию условий работы дипломатических миссий, сообщили в МИД РФ.

Инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. Переговоры прошли «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН.

С российской стороны в переговорах приняли участие замглавы МИД РФ Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской — замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и специальный посланник президента США Серджио Гор.

Перед началом встречи в переговорную комнату были запущены журналисты из РФ и США — по 10 человек с каждой стороны. Они задали несколько вопросов. В частности, Лаврова спросили: «Когда Россия прекратит войну на Украине?» Министр ответил: «Однажды», передает BFM.

Кроме того, американская журналистка задала Рубио следующий вопрос: «Вы спросите Лаврова, помогает ли Москва Ирану наносить удары?» Глава Госдепа не стал на него отвечать.

Затем журналисты покинули переговорную комнату, и стороны приступили к переговорам.

В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне, сообщил МИД России. В частности, руководители дипведомств обсудили ситуацию на Украине, Лавров «довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России „стратегическое поражение“», говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность предложениям, выдвинутым американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и одобренным российским лидером.

На переговорах была также затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе.

Среди прочего Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между «Роскосмосом» и NASA. Кроме того, стороны высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.

Как сообщает МИД, внимание в ходе встречи было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США.

Что касается достигнутых договоренностей, то стороны условились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.

Это уже четвертая двусторонняя встреча Лаврова и Рубио с 2025 года.