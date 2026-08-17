Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) на прошлой неделе учредило новую оперативную структуру для борьбы с организованной преступностью в регионе — это очередной шаг в рамках так называемой «доктрины Донро», интервенционистского подхода администрации Трампа к Латинской Америке, который критики называют империалистическим. Об этом пишет аналитик Forecast International Томас Дользалл в колонке для Defense One.

Начало более активной политике США в регионе положила прошлогодняя операция Southern Spear: сначала — удары ВМС США по судам, подозреваемым в наркотрафике, затем — захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а следом — новое усиление экономического и военного давления на Кубу.

Параллельно SOUTHCOM выстраивает механизмы взаимодействия с региональными партнерами. В марте была создана Америкaнская коалиция по борьбе с картелями (Americas Counter Cartel Coalition, A3C) — структура под эгидой США для координации действий против транснациональной организованной преступности. Тогда же американские силы помогали эквадорским военным проводить операцию против предполагаемого криминального узла на территории страны. А 4 августа было создано Объединенное оперативное командование Западного полушария (Joint Task Force Western Hemisphere, JTF-WHEM) — оно должно координировать совместные действия ВС США и партнеров региона против организованной преступности.

По мнению Дользалла, появление этих структур говорит о том, что SOUTHCOM осознает необходимость многостороннего сотрудничества. Хотя ряд латиноамериканских правительств ужесточает политику в отношении оргпреступности и в целом с пониманием отнесся к отстранению Мадуро, резонансные удары по судам в рамках Southern Spear и сама операция против венесуэльского лидера вызвали настороженность в регионе с долгой историей американского интервенционизма.

Дипломаты и высокопоставленные представители SOUTHCOM стремятся заручиться поддержкой — или хотя бы молчаливым согласием — региональных партнеров на более активную роль США, вплоть до возможного размещения американских военных на территории этих стран. При этом Вашингтон все активнее увязывает военную и экономическую помощь с готовностью партнеров сотрудничать по интересующим США направлениям.

Судя по всему, новая структура уже готовится к работе: 12 августа глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что Колумбия, Гондурас и Гватемала одобрили участие американских сил в совместных операциях против криминальных группировок.

«Доктрина Донро» — термин, который объединяет имя часть имени президента Трампа и название доктрины Монро. В администрации США считают, что Вашингтон должен активнее защищать свои интересы в Западном полушарии, противостоять Китаю и России, а также бороться с наркотрафиком.