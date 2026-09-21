Промышленный профсоюз IG Metall 21 сентября проводит более 280 акций в свыше чем 200 точках Германии против сокращения рабочих мест в автомобильной отрасли. Организаторы ожидают участия более 100 тыс. работников, сообщает Tagesschau.

Акции проходят в Вольфсбурге, Цвиккау, Штутгарте и других промышленных центрах. В программу входят собрания на предприятиях, шествия и публичные митинги. Профсоюз требует сохранить рабочие места и 35-часовую неделю, а также увеличить инвестиции в немецкие заводы.

«Сейчас мы наблюдаем беспрецедентную атаку на работников автомобильной промышленности. Этому должен быть положен конец», — заявила председатель IG Metall Кристиане Беннер.

По ее словам, автоконцерны сокращают персонал и добиваются увеличения продолжительности рабочего времени, одновременно продолжая выплачивать дивиденды. Профсоюз настаивает, что экономические трудности отрасли не должны преодолеваться за счет работников.

Профсоюз настаивает, что власти и компании должны вкладывать средства в аккумуляторное производство, автономное вождение и модернизацию предприятий. Среди других требований — снижение цен на электроэнергию и поддержка поставщиков автокомпонентов.

Протест проходит на фоне резкого ухудшения финансовых показателей Volkswagen и Porsche. Утром 21 сентября акции Volkswagen подешевели еще примерно на 2%, Porsche — на 2,8%, а крупнейшего акционера Volkswagen Porsche SE — на 3,5%, передает Reuters.

Volkswagen снизил прогноз операционной рентабельности на 2026 год с 4—5,5% до уровня не выше 1%. Концерн ожидает около €10 млрд разовых расходов, значительная часть которых связана с проблемами Porsche. Еще примерно €6 млрд компания спишет из-за пересмотра стоимости своего участия в производителе спортивных автомобилей.

На бизнес Porsche давят падение продаж в Китае, американские пошлины и сложности с переходом на электромобили. Сам Volkswagen одновременно проводит крупнейшую реструктуризацию в своей истории, предусматривающую сокращение десятков тысяч рабочих мест.

В Porsche уже согласован план увольнения около 9 тыс. сотрудников. Глава компании Михаэль Ляйтерс заверил персонал, что новых сокращений сверх утвержденной программы пока не планируется. Это заявление последовало после сообщений о возможном упразднении еще нескольких тысяч рабочих мест.

Одновременно власти Баден-Вюртемберга, Баварии и Нижней Саксонии предупредили, что немецкий автопром переживает «исторический перелом». Эти регионы, где расположены крупнейшие заводы Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Porsche, опасаются необратимого сокращения промышленного производства.

Речь идёт уже не об отдельных корпоративных решениях. Автопром десятилетиями оставался опорой немецкой экономики, и нынешний кризис ставит под вопрос саму эту модель. Найдут ли концерны и профсоюзы баланс между экономией и рабочими местами — от этого зависит, удержит ли Германия статус мирового автомобильного лидера.