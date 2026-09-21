На выборах «Единая Россия» показала «достаточно высокий» результат, заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент RTVI.

«Избирательная кампания проходила условиях, к которым мы, естественно, не привыкли в предыдущей избирательной компании, потому что избирательная компания проходила в период боевых действий, давайте так говорить», — сказал Якушев.

То, что выборы проходили на фоне прилетов БПЛА и информационных атак, «сыграло совершенно другую роль», указал секретарь генсовета ЕР:

«Мы еще больше сплотились вокруг президента, вокруг флага, как мы всегда в таких случаях говорим».

В этой связи он обратил внимание на «беспрецедентную» явку, которая «нарушила все наши ожидания».

«Мы рассчитывали, что явка будет 52-53%. Явка нас несколько удивила, это правда», — заявил парламентарий.

В то же время явка стала ответом на оказываемое давление извне, так граждане ответили на призыв президента России Владимира Путина приходить на избирательные участки и сделать свой выбор, подчеркнул Якушев.

Планы на мандаты

Что касается списков, то по сравнению с выборами в Госдуму 2021 года, когда партия получила 56% мандатов из 450, кандидаты от ЕР рассчитывают на 65%. По одномандатным округам кандидаты от партии взяли 92% мандатов, в то время как в 2021 году — 88%.

«Партия не может выигрывать 100%, потому что у нас есть и другие партии, которые сегодня конкурентные, боеспособные и точно так же на одномандатных округах ведут вполне себе конкурентную кампанию», — сказал Якушев.

Он особо отметил, что кандидаты от ЕР победили в регионах, где в 2021 году «проиграли с треском». Он уточнил, что это Хабаровский край, Якутия, Марий Эл и Ненецкий автономный округ. Кроме того, «достаточно конкурентная борьба» была в Иркутске, Алтайском крае, Архангельской и Новгородской областях и Хакасии.

Уже сейчас понятно, что «Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме, то есть две трети депутатских мандатов из 450.

Почти без нарушений

В целом, подводя итоги избирательной кампании, Якушев заявил о сокращении числа нарушений по сравнению с выборами в Госдуму в 2021 году.

«Да, были эмоции, это избирательный процесс, да, кто-то недоволен результатом, это нормально. Выборы есть выборы. Но что касается нарушений именно избирательного законодательства и нарушения прав участников избирательного процесса, то их было зафиксировано принципиально меньше, чем это было в 2021 году. Это отметили все, в том числе и председатель Центральной избирательной комиссии», — сказал он.