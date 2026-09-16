Голосование на предстоящих парламентских выборах станет общим ответом силам, желающим ослабления страны и лишения ее суверенитета. Об этом заявил в ходе обращения к гражданам президент России Владимир Путин.

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах — это наш общий вклад в победу России!» — сказал он.

Путин назвал текущую избирательную кампанию «значимой, во многом определяющей» и отметил, что выборы депутатов Госдумы, а также законодательных собраний, руководителей ряда регионов и органов муниципальной власти пройдут в строгом соответствии с законодательством и в установленные сроки.

Президент напомнил, что электоральные мероприятия будут организованы в условиях проведения специальной военной операции. Он обратил внимание, что жители Донбасса и Новороссии впервые примут участие в голосовании.

«Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству — пример для всей страны», — сказал российский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что россияне знают, за что сражается страна и в чем заключается долг каждого из них. Голосование на парламентских выборах в Год единства народов России, по словам главы государства, представляет собой вклад в укрепление страны и демонстрирует понимание ответственности за ее будущее.

«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами — миллионы людей, что мы — сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что голос каждого избирателя будет иметь значение, так как от этого выбора будет напрямую зависеть, представители каких политических сил будут представлять интересы граждан как в федеральном парламенте, так и в регионах, а также на местном уровне.

«Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», — добавил он.

Путин напомнил, что выборы будут проходить на протяжении трех дней — 18, 19 и 20 сентября.

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества», — сказал он.