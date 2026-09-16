Россияне имеют право вернуть недополученную за прошлые периоды часть страховой пенсии, если Социальный фонд России (СФР) допустил ошибку при расчете или выплате. Об этом рассказал «Ленте.ру» депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Он напомнил, что если у фонда были сведения о стаже, коэффициентах или надбавке, но их не учли, гражданин может заказать выписку из индивидуального лицевого счета и запросить у отделения СФР письменное разъяснение расчета пенсии.

Этот документ нужно сверить с трудовой книжкой, архивными справками, а также данными о заработке, иждивенцах и льготных периодах — так можно определить пропуск и месяцы задолженности, пояснил депутат.

Далее, по его словам, нужно подать через «Госуслуги», клиентскую службу СФР или МФЦ заявление о перерасчете и выплате долга: назвать ошибку и дату возникновения права, указать сведения, которые уже были у фонда, приложить подтверждения и попросить письменное решение.

«Сохраните уведомление о приеме. После получения фондом всех сведений заявление рассматривают до пяти рабочих дней», — рассказал Говырин.

Если по истечении этого срока расчет не исправили, нужно обратиться с жалобой к руководителю отделения, а затем — в вышестоящий орган СФР, приложив заявление, ответ, свой расчет и доказательства. Если и это не помогло, то дальше уже придется обращаться в суд, заключил депутат.