II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Площадь экспозиции составит 20 000 кв. м.

Участие подтвердили российские и белорусские компании, среди них «Ростех», «Росатом», ТМХ, КАМАЗ, «Аскон», ММК, Callisto Vision, «ТИЗОЛ», «Электромаш», «Могилевлифтмаш», МАЗ, МТЗ, «Интеграл», «Горизонт», «Энергокомплект», «Белкоммунмаш», «КФ-Авто» и «ТИССА». Коллективные экспозиции развернут Российский экспортный центр, 17 регионов России и шесть зарубежных участников — Иран, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Камбоджа.

Российская часть экспозиции объединит решения для машиностроения, транспорта и промышленного IT. Посетители увидят робототехнический комплекс контроля качества с техническим зрением, модели самолетов, отечественное PLM-решение для разработки сложных машиностроительных изделий, инфраструктуру управления беспилотными авиационными системами, макет поршневой компрессорной установки, макеты тележки грузового вагона и других деталей крупного вагонного литья, технологию оптического анализа и сортировки объектов, седельный тягач для тяжелых и крупногабаритных грузов, а также ИИ-ассистентов конструктора и технолога.

«Росатом» рассматривает Беларусь как стратегического партнера, с которым развивает сотрудничество в атомной энергетике и смежных отраслях, заявил директор странового офиса госкорпорации в Беларуси Станислав Левицкий.

«Главный принцип нашей работы — „сделано совместно“. Это реализация совместных проектов, развитие производственной кооперации, выпуск совместной продукции. Участие в крупнейшей международной выставке „ИННОПРОМ. Беларусь“ — это хорошая возможность обсудить основные направления двустороннего взаимодействия», — сказал он.

Белорусские предприятия покажут транспортные новинки, грузовую и пассажирскую технику на экологически чистом топливе, инжиниринговые и сервисные решения, разработки в области технологий чистоты, автоматизированные системы производства и промышленного IT, беспилотные комплексы и предложения для транспортной и логистической инфраструктуры.

«Для „БКМ Холдинг“ участие в „ИННОПРОМ. Беларусь“ — это возможность представить новые разработки, провести переговоры с потенциальными заказчиками и партнерами, а также обсудить перспективные проекты в сфере электротранспорта», — отметил генеральный директор ОАО «Белкоммунмаш» Михаил Сыманович.

Центральным событием деловой программы станет пленарная сессия «Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство». К участию организаторы пригласили руководителей правительств стран ЕАЭС: они обсудят развитие евразийского промышленного партнерства, интеграцию производственных цепочек и запуск совместных высокотехнологичных проектов.

Другие сессии посвятят промышленной кооперации между регионами и системному экспорту, кадровому потенциалу отрасли и адаптации рынка труда, а также рынку высокотехнологичного сырья.

Первая выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» прошла в Минске в 2025 году: в ней участвовали 520 компаний, экспозицию посетили более 14 тысяч специалистов из 24 стран.

Зарегистрироваться для посещения можно на официальном сайте выставки до 19 сентября включительно.