Банки могут заблокировать карту россиянина из-за частых переводов малознакомым людям и резкого изменения объема операций. Об этом предупредил руководитель управления противодействия мошенничеству «Свой Банк» Сергей Игошин в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, антифрод-системы банков реагируют на операции, которые не соответствуют привычному финансовому поведению клиента. Подозрение может вызвать большое количество входящих или исходящих переводов, платежи без очевидного экономического смысла, а также резкая перемена в характере операций.

Игошин привел примеры: крупные зачисления наличных через банкоматы или частые переводы по номеру телефона за товары и услуги банк может расценить как нетипичную активность. Такие операции связывают с риском вовлечения клиента в схемы отмывания денег.

«Сам по себе необычный платеж еще не означает, что клиент нарушает закон. Банки обязаны реагировать на признаки подозрительной активности, поэтому под проверки иногда попадают и добросовестные клиенты», — пояснил специалист.

По словам Игошина, в случае блокировки важно не игнорировать запрос банка, а объяснить смысл операций и при необходимости предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. После проверки ограничения в большинстве случаев снимаются оперативно, заключил эксперт.

Ранее эксперт «Народного фронта» Александра Пожарская рассказывала, что мошенники-«рекрутеры» чаще всего обманывают россиян при помощи предоплаты за работу, манипуляций с зарплатой, предложений вложиться в «перспективный проект», фальшивых вакансий, а также вовлечения в дроперство.

Тема блокировок банковских карт и счетов поднималась и ранее. В июне 2026 года председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова в комментарии «Ленте.ру» назвала главным фактором риска резкое превышение привычных сумм переводов.

По ее словам, финансовые организации оценивают операции граждан по двум федеральным законам — о противодействии отмыванию доходов и о национальной платежной системе, поэтому клиентам стоит внимательнее относиться к правилам безопасности.

Власова советовала пояснять в комментариях к переводам, на что уходят деньги — например, на покупку мебели или бытовой техники. Также у плательщика могут запросить подтверждение происхождения средств.

При покупке автомобиля через банк адвокат рекомендовала сохранять договор купли-продажи, при сделках с недвижимостью — документы о наследстве или купчую, а при выдаче крупной суммы в долг — расписку.

Отдельного внимания, по словам Власовой, заслуживают ситуации, когда человек получает деньги на личную карту от небольшого бизнеса, но не оформляет статус самозанятого или индивидуального предпринимателя — банк может расценить это как нарушение и заблокировать счет. Под подозрение также попадают переводы, которые дробятся на несколько частей и отправляются за короткий промежуток времени.

Адвокат советовала выбрать один банк для переводов, а другой — для покупок, поскольку частая смена кредитных организаций тоже повышает риск блокировки. Она призвала с осторожностью относиться к предложениям заработать на чужих переводах через свою карту и никогда не передавать личные и банковские данные посторонним.

Правовая основа для подобных блокировок появилась еще раньше. С 1 июня 2025 года у Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) появилось право приостанавливать на срок до 10 дней денежные операции граждан, если ведомство заподозрит отмывание преступных доходов или финансирование экстремизма.

Член Совета Федерации Ольга Епифанова отмечала, что под ограничения могут попасть даже законные операции, если они покажутся подозрительными.

«Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — перечислила сенатор.

Речь идет о поправках в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принятых в декабре 2024 года и вступивших в силу 1 июня 2025 года. Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд заверял, что новые нормы не станут поводом для массовых блокировок.

«Всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение», — обещал он в интервью РБК.

Епифанова уточняла, что приостановить операции могут и на 30 дней — если сведения о подозрительной активности поступят от иностранных компетентных органов. При этом банк обязан сообщить гражданину о временной блокировке в тот же день, а Росфинмониторинг — назвать основания для нее в течение трех рабочих дней, если человек сам обратится за разъяснением.

Чтобы избежать недоразумений, сенатор советовала не передавать посторонним реквизиты карты и не принимать переводы от незнакомцев, а также заранее собирать документы, подтверждающие законность операций — долговые расписки и договоры. Если блокировка все же произошла, лучше как можно быстрее предоставить банку необходимые разъяснения; кроме того, у гражданина есть право обжаловать решение о приостановке операций через Центробанк или в суде.

Кроме того, весной 2025 года Росфинмониторинг предлагал получить прямой доступ к данным переводов россиян через систему быстрых платежей и платежную систему «Мир», а также обязать банки с 2026 года указывать при переводах персональные данные получателя — фамилию, инициалы и серию с номером паспорта или ИНН.