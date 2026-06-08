Чтобы банк не заблокировал счет, не стоит резко превышать привычные суммы переводов. Такую рекомендацию дала «Ленте.ру» председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.

Финансовые организации оценивают операции граждан по двум федеральным законам — о противодействии отмыванию доходов и о национальной платежной системе. Поэтому клиентам стоит внимательнее относиться к правилам безопасности, подчеркнула эксперт.

Власова посоветовала в комментариях к переводам пояснять, на что именно уходят деньги, например, на мебель или бытовую технику. Кроме того, у плательщика могут запросить подтверждение происхождения средств.

При покупке машины через банк лучше сохранять договор купли-продажи, при сделках с недвижимостью — документы о наследстве или купчая, а при выдаче крупной суммы в долг — расписку, объяснила адвокат.

По ее словам, отдельного внимания заслуживают ситуации, когда граждане получают деньги на личную карту от своего небольшого бизнеса, но при этом не оформляют статус самозанятого или индивидуального предпринимателя: банк может посчитать это нарушением и заблокировать счет.

Также под подозрение попадают переводы, которые дробятся на несколько частей и отправляются за короткое время, добавила Власова.

Лучше выбрать один банк для переводов, а второй — для покупок: частая смена кредитных организаций тоже повышает риск блокировки, предупредила Власова.

Она призвала с осторожностью относиться к предложениям заработать на чужих переводах с использованием своей карты и никогда не передавать личные и банковские данные посторонним. Если есть подозрение, что информация уже скомпрометирована, необходимо срочно связаться с банком и заблокировать все операции, призвала адвокат.