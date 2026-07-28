Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая должна состояться 28 июля в Белом доме, может привести к усилению поддержки Киева со стороны Вашингтона. Такой исход допустил в беседе с NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он полагает, что Трамп увяз в Иране, в войне против которого США «терпят существенные издержки и потери». Это «новая ситуация» для американского президента, которая может заставить его снова искать сближения с европейскими союзниками по НАТО, рассудил депутат.

«Если глава Белого дома заинтересуется сглаживанием конфронтации внутри Альянса, тогда ему нужно демонстрировать готовность солидаризироваться с европейцами. На это сейчас может надеяться Зеленский, когда он совершает визит в Соединенные Штаты», — заключил Новиков.

Накануне визита Зеленского газета The Wall Street Journal (WSJ) написала со ссылкой на источники, что ему, по-видимому, удалось впечатлить Трампа ударами вглубь российской территории и тем самым изменить отношение к себе. Собеседники издания рассказали, что украинский президент пытался очаровать американского лидера во время предыдущих встреч на полях многосторонних саммитов, что, по их словам, было частью целенаправленной кампании лидеров ЕС по улучшению отношений.

Как утверждают собеседники WSJ, Трамп стал восхищаться украинской индустрией беспилотников, а также защитой от беспилотных атак, аналогичных тем, с которыми сами США сталкиваются в войне с Ираном. Высокопоставленный чиновник американской администрации сказал изданию, что глава Белого дома любит «победителей», и Зеленский в его глазах все больше похож на одного из них.

Сохранится ли у Трампа расположение к Зеленскому — вопрос открытый, указывает WSJ. В окружении президента США отмечают, что его взгляды могут быстро меняться. Там также отметили, что президент России Владимир Путин ранее эффективно отстаивал свою позицию перед Трампом и некоторыми его помощниками.