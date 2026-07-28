Шаткое прекращение огня между США и Ираном продолжается четвертый день, с 25 июля, после возобновления консультаций по Ормузскому проливу через посредников. Однако американский президент Дональд Трамп не исключает продолжения войны в случае провала дипломатических усилий. Как развивается ситуация вокруг конфликта — в материале RTVI.

«Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас переговоры идут в очень дружественном ключе», — заявил Трамп на предвыборном мероприятии в штате Мичиган, его слова приводит Fox News.

Он также допустил заключение сделки с Ираном, но пригрозил возобновить удары, если дипломатические усилия не принесут результата. Ранее американский президент заявил Axios, что страны-посредники, которыми традиционно выступают Катар, Оман и Пакистан, попросили его приостановить удары по Ирану, чтобы «дать переговорам шанс».

Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что сейчас переговоры между Тегераном и Вашингтоном не ведутся.

«Мы не пренебрегаем дипломатическими методами, чтобы защитить свои национальные интересы <…> Посредники передают послания от американской стороны, но в настоящий момент мы не ведем переговоры с США», — сказал он в ходе пресс-конференции 27 июля, его слова приводит иранское агентство Tasnim.

Оманская делегация прибыла в минувшие выходные в Тегеран для проведения переговоров по Ормузскому проливу. Маскат предложил создать региональное объединение для обеспечения безопасности судоходства и проведения поисково-спасательных операций в проливе, пишет газета The Wall Street Journal cо ссылкой на источники. По данным издания, иранская сторона рассматривает это предложение, но продолжает настаивать на сохранении контроля над морской артерией, в том числе на праве взимать сборы за проход судов.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон. Предстоящая встреча с Трампом станет первой с начала войны против Ирана 28 февраля. Израильский премьер и представители военного руководства подготовили «список красных линий» по переговорному процессу с Ираном, передает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники. В него вошли вывоз обогащенного урана из Ирана и сохранение за Израилем «свободы действий» в регионе.

США приостановили атаки на Иран после 13 дней ночных ударов по Исламской республике. Тегеран, со своей стороны, подтвердил приостановку операций против американских объектов в регионе.