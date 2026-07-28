Шаткое прекращение огня между США и Ираном продолжается четвертый день, с 25 июля, после возобновления консультаций по Ормузскому проливу через посредников. Однако американский президент Дональд Трамп не исключает продолжения войны в случае провала дипломатических усилий. Как развивается ситуация вокруг конфликта — в материале RTVI.

«Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас переговоры идут в очень дружественном ключе», — заявил Трамп на предвыборном мероприятии в штате Мичиган, его слова приводит Fox News.

Он также допустил заключение сделки с Ираном, но пригрозил возобновить удары, если дипломатические усилия не принесут результата. Ранее американский президент заявил Axios, что страны-посредники, которыми традиционно выступают Катар, Оман и Пакистан, попросили его приостановить удары по Ирану, чтобы «дать переговорам шанс».

Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что сейчас переговоры между Тегераном и Вашингтоном не ведутся.

«Мы не пренебрегаем дипломатическими методами, чтобы защитить свои национальные интересы <…> Посредники передают послания от американской стороны, но в настоящий момент мы не ведем переговоры с США», — сказал он в ходе пресс-конференции 27 июля, его слова приводит иранское агентство Tasnim.

Оманская делегация прибыла в минувшие выходные в Тегеран для проведения переговоров по Ормузскому проливу. Маскат предложил создать региональное объединение для обеспечения безопасности судоходства и проведения поисково-спасательных операций в проливе, пишет газета The Wall Street Journal cо ссылкой на источники. По данным издания, иранская сторона рассматривает это предложение, но продолжает настаивать на сохранении контроля над морской артерией, в том числе на праве взимать сборы за проход судов.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон. Предстоящая встреча с Трампом станет первой с начала войны против Ирана 28 февраля. Израильский премьер и представители военного руководства подготовили «список красных линий» по переговорному процессу с Ираном, передает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники. В него вошли вывоз обогащенного урана из Ирана и сохранение за Израилем «свободы действий» в регионе.

Постпред России в Вене пояснил, будут ли уран вывозить из Ирана

США приостановили атаки на Иран после 13 дней ночных ударов по Исламской республике. Тегеран, со своей стороны, подтвердил приостановку операций против американских объектов в регионе.