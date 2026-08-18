Силы ПВО ОАЭ зафиксировали две баллистические ракеты, запущенные со стороны Ирана, обе упали в море, сообщило Минобороны страны.

«Силы ПВО зафиксировали две баллистические ракеты, запущенные со стороны Ирана. Одна упала за пределами территориальных вод, вторая — в территориальные воды», — говорится в заявлении эмиратского оборонного ведомства.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. США и Иран подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.

Хрупкое перемирие продержалось до 8 июля, когда США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о разблокировке Ормузского пролива.

Срок меморандума истек 17 августа, посредники в лице Пакистана и Катара предпринимают усилия по возобновлению переговоров. Однако договориться о продлении режима прекращении огня пока не удалось.