На выборах глав российских регионов в единый день голосования лидируют действующие руководители и выдвинутые «Единой Россией» врио губернаторов, передает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Руководителей восьми регионов РФ выбирали прямым голосованием, в двух регионах это делали депутаты местных парламентов.

Судя по первым предварительным итогам обработки протоколов, в регионах с прямыми выборами победу одерживают кандидаты, выдвинутые или поддерживаемые правящей партией.

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров набирает 97,35% голосов по итогам обработки 2,4% протоколов. Его ближайшие соперники — Исмаил Денильханов от «Справедливой России» и Халид Накаев от КПРФ — получают чуть более 1,5% и почти 1% соответственно.

В Мордовии лидером является ее руководитель Артем Здунов, набравший 96,55% после обработки 0,15% протоколов. Никто из его конкурентов от КПРФ, «Справедливой России», «Зеленых» и ЛДПР не дотянул до 1%.

В Брянской области врио губернатора Егор Ковальчук, назначенный на эту должность 13 мая, после обработки почти 0,3% протоколов получает 82,64%. С огромным отрывом за ним следует кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, который набирает 8,14%.

В Белгородской области врио губернатора Александр Шуваев, тоже назначенный в мае, лидирует с 67,31% по итогам обработки 1,68% протоколов. Кандидат от ЛДПР Евгений Дремов набрал 9,62%, представляющий КПРФ Валерий Шевляков — 8,65%.

Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко побеждает с 92,5% после обработки 0,11% протоколов. Его соперников от КПРФ и «Справедливой России» поддержали 3,33% и 2,50% избирателей соответственно.

Глава Тувы Владислав Ховалыг лидирует с 94,1% по итогам обработки половины протоколов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Лодой-Дамба Куулар с 1,82%.

Назначенный врио главы Тверской области в ноябре 2025 года Виталий Королев набрал 92,05% после обработки почти 0,1% протоколов. Кандидат от ЛДПР Ольга Левина получила 2,35%.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, кандидатуру которого выдвинула КПРФ, после обработки почти 28% протоколов лидирует с 76,53%. На втором и третьем местах оказались представитель ЛДПР Сергей Маринин и Марина Ким от «Справедливой России», набравшие 8,71% и 7,36% соответственно.

Парламент Северной Осетии переизбрал на пост главы республики Сергея Меняйло, который руководит регионом с 2021 года.

В Карачаево-Черкесии на четвертый пятилетний срок по итогам голосования депутатов местного Народного собрания пойдет Ращид Темрезов, управляющий республикой с 2011 года.