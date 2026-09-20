По итогам обработки более 41% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) после состоявшихся в России выборов депутатов девятого созыва Госдумы по федеральному избирательному округу побеждает «Единая Россия».

Судя по данным на электронном табло на сайте ЦИК, отражающем процесс обработки протоколов в реальном времени, ЕР набрала 57,26% голосов.

Второе место занимает КПРФ, получившая 13,84% голосов. Третьей идет ЛДПР, набравшая почти 9,1%.

В первую пятерку партий, преодолевших пятипроцентный проходной барьер для попадания в Госдуму, попали также «Новые люди» и «Справедливая Россия» с 7,97% и 5,22% соответственно.

Остальные пять партий, которые выдвигали кандидатов на выборы в Госдуму, — Российская партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии — предварительно не смогут набрать необходимое количество голосов избирателей, чтобы получить депутатские мандаты.

Если наиболее успешной из этого списка Российской партии пенсионеров удастся перешагнуть за трехпроцентную отметку, она сможет получить государственное финансирование.

Предыдущие предварительные итоги, которые объявлялись после обработки почти трети протоколов, с точки зрения расстановки партий по местам были такими же.

Кроме того, уже известны победители выборов глав 10 регионов, в которых проходило либо прямое голосование, либо избрание кандидатов депутатами местных парламентов: везде это оказались действующие руководители или врио, которые будут фактически переназначены на свои посты.

ЦИК объявил предварительные результаты выборов вечером в воскресенье, после чего его пресс-центр прервал работу до утра понедельника. Ход продолжающейся обработки протоколов отображается на электронном табло на сайте Центризбиркома.

Голосование на избирательных участках в некоторых зарубежных странах еще не завершено: в Никарагуа, Гватемале и Коста-Рике они закроются только в 05:00 мск. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, обновленные данные будут обнародованы в 11:00 мск.

Уже известно, что явка на прошедших выборах стала рекордной, достигнув 56,66% за три дня. Это больше, чем проголосовало за депутатов Госдумы в 1993, 2003, 2016 и 2021 годах.

Более 2,6 млн избирателей воспользовались платформой Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и проголосовали онлайн. Явка на выборы в этом формате составила 90,87%.

Точные показатели очной и электронной явки тоже будут оглашены позднее. Окончательные итоги выборов, как заявила Памфилова, объявят только 25 сентября.