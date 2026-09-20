Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за высокую гражданскую активность на выборах депутатов Государственной думы. Заявление по этому поводу опубликовано на его официальном сайте.

Во время посещения штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Собянин отметил рекордную явку на нынешних выборах в столице. По его словам, это является очевидным доказательством консолидации избирателей вокруг главы государства Владимира Путина и «идеи суверенитета и сильной нашей страны, России».

«Спасибо всем, кто в дни голосования проявил высокую гражданскую активность. Тем самым мы подтвердили, что живем в городе ответственных и неравнодушных людей», — обратился Собянин к горожанам.

На совещании с региональными отделениями в центральном исполкоме партии Собянин заявил, что выборы в Госдуму в Москве прошли на достойном уровне.

«Тысячи пожеланий, наказов избирателей, конечно, будут основой нашей дальнейшей работы. Поздравляю вас с итогами выборов, которые еще предстоит подвести, но, очевидно, что выборы состоялись достойно», — сказал он.

По его словам, «Единая Россия» одержала убедительную и вполне заслуженную победу, чем гарантировала стабильность стратегического выбора в пользу строительства сильной и великой страны.

Мэр также поблагодарил избирателей за наказы и предложения, пообещав, что поднятые в ходе кампании проблемы не останутся без внимания городских властей.

Отдельные слова благодарности Собянин адресовал наблюдателям и Общественному штабу, которые помогли обеспечить честность и прозрачность избирательных процедур.

Мэр Москвы особо подчеркнул, что вся эта работа была проделана в непростых условиях, пока Украина пыталась сделать все возможное для срыва избирательного процесса в столичном регионе.

«Последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, на Подмосковье, на наш регион», — заявил Собянин.

Он отметил, что Киев был убежден в достижении своего результата, однако «результат оказался прямо противоположным».

Говоря о предварительных итогах выборов, Собянин отметил существенное укрепление позиций «Единой России» — «и по результатам по партийным спискам, и по одномандатным округам».

Мэр Москвы подчеркнул, что это накладывает на представляющих партию депутатов огромную ответственность, особенно в нынешних непростых условиях.