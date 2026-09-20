После отказа США помочь в противостоянии с хуситами Саудовской Аравии, похоже, придется решать этот вопрос в одиночку — и даже военный пакт с Пакистаном и Турцией, который сравнивали с «исламским НАТО», вряд ли ей поможет. Об этом пишет испанская El Pais со ссылкой на экспертов.

Об отказе США и давлении на экономику

На прошлой неделе, когда йеменские повстанцы завершили наступление захватом порта Моха и острова Маюн (Перим) у Баб-эль-Мандебского пролива, наследный принц Мохаммед бен Сальман дважды звонил Дональду Трампу с просьбой нанести удары по хуситам, как это уже было в 2025 году. По данным Axios и CNN, американский президент отказал.

В минувшие выходные, выступая в Ирландии, глава Белого дома заявил: «Они [хуситы] предпочитают, чтобы мы не вмешивались, и пропускают большинство судов. Есть только одна страна, которой они не очень довольны, и мы это решим».

Трамп не называл государство, но речь, как пишет El Pais, шла о Саудовской Аравии: на встрече с представителями Вашингтона в Омане повстанцы заверили, что перекрывать Красное море для всех не будут — только для саудовцев.

Убеждение, что американцы на выручку не придут, сложилось у монархий Залива еще во время войны с Ираном, когда стало ясно: приоритет администрации Трампа — защита Израиля. Наступление хуситов это убеждение только укрепило, говорится в статье.

По данным издания, за последние шесть недель бойцы движения «Ансар Аллах» заняли еще 130 км йеменского побережья Красного моря. Это дало им контроль над Баб-эль-Мандебским проливом — единственным южным входом в эти воды и к Суэцкому каналу, через который проходит 30% мирового контейнерного трафика и около 8% нефти.

Экономика королевства к этому моменту уже пострадала из-за блокировки Ормузского пролива со стороны Тегерана. Как пишет El Pais, с февраля, когда США и Израиль начали войну с Ираном, Эр-Рияд успел переправить чуть менее половины своего обычного экспорта — 3,5 млн баррелей — через трубопровод «Восток — Запад», идущий от месторождения Абкайк у Персидского залива к порту Янбу на Красном море.

Однако 11 сентября этот нефтепровод был поврежден при атаке дронов проиранских иракских формирований, и прокачку сырья пришлось остановить. В субботу у международного аэропорта Эр-Рияда поднялся столб черного дыма, были слышны взрывы: хуситы затем отчитались об ударах по столице и объектам государственной Aramco в Янбу.

Однако, как пишет El Pais, спиной к королевству повернулся не только Вашингтон. Исследовательница Центра современных арабских исследований Лейла Хамад Саонеро полагает, что хуситы «вытащили на свет то, что стояло за нарративом» Мекканского оборонного пакта — анонсированного в августе военного соглашения с Пакистаном и Турцией.

Документ, по оценке издания, оказался не более чем пустой бумагой, несмотря на то, что глава МИД Турции Хакан Фидан описывал взаимные оборонные обязательства как что-то похожее на «исламское НАТО». По факту ни Исламабад, ни Анкара саудовцам на помощь не пришли, уточняет испанская газета.

Эксперт Фернандо Карвахаль, в прошлом член группы экспертов Совета Безопасности ООН по Йемену, в разговоре с El Pais объяснил это так: «Эти две страны хотели, чтобы Эр-Рияд покупал у них оружие».

Чего требуют хуситы

Карвахаль считает, что наступление затеяно ради нового и выгодного перемирия — предыдущее, от 2022 года, фактически заморозило войну в Йемене до минувшего лета. Новое соглашение, полагает специалист, рискует стать «самым обременительным» из всех, что подписывал Эр-Рияд.

Мятежники, как пишет издание, не скрывают, что рассчитывают на саудовские деньги для выплаты зарплат чиновникам на подконтрольной им территории: те не получают их в полном объеме с 2018 года.

Второе требование — гарантированный доступ к доходам от йеменских нефти и газа, месторождения которых расположены на юге страны, где власть принадлежит Президентскому руководящему совету, международно признанному правительству, воюющему с хуситами при поддержке королевства. В общей сложности, оценивает Карвахаль, запрос может дойти до «одного миллиарда долларов в месяц».

При этом, как отмечает El Pais, у Саудовской Аравии есть возможности для военного ответа — но вопрос сейчас в том, гарантирован ли результат и нужен ли Эр-Рияду такой сценарий вообще.

Приоритеты королевства сильно отличаются от тех, что были в 2015 году, когда оно пыталось вернуть к власти свергнутого хуситами президента Абд Раббо Мансура Хади и втянулось в войну, из которой начало искать выход с 2019 года.

Та кампания, по оценкам исследовательских центров, обходилась примерно в 200 млн долларов в день — и перспектива снова в ней увязнуть прямо противоречит «Видению-2030», программе экономической диверсификации, которую продвигает бен Сальман. Дроны над Эр-Риядом и саудовская авиация, бомбящая нищие йеменские города, плохо сочетаются с замыслом привлекать иностранные инвестиции и международных туристов.

Выбор, как подчеркивает бывший эксперт ООН, перед королевством «очень трудный»: либо оплачивать дорогой мир, либо не менее дорогую войну.