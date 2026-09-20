Семья президента США Дональда Трампа и его ближайшие союзники за последний год получили многомиллиардные контракты и кредиты в сфере искусственного интеллекта и оборонных технологий. Об этом пишет The Guardian.

Сыновья Трампа через ряд связанных с ИИ оборонных и технологических проектов получили кредит Пентагона на $620 млн, контракт на робототехнику от Корпуса морской пехоты и нераскрытую сделку по дронам от ВВС. Давний друг президента Майкл Делл выиграл контракт Пентагона почти на $9 млрд.

На этой неделе, когда общественная поддержка искусственного интеллекта опустилась до одного из самых низких уровней за всю историю наблюдений, президент выступил в защиту отрасли.

«Единственный контроль или “ограничители”, которые нужны ИИ, — это СИЛЬНЫЙ И УМНЫЙ (с высоким IQ!) ПРЕЗИДЕНТ, и у США это есть в избытке. Против ИИ и дата-центров идет БОЛЬНОЙ заговор», — написал он.

По оценке Guardian, критика Трампа по поводу ограничений ИИ связана с тем, что его семья и некоторые из ближайших союзников накопили финансовые интересы в инфраструктуре и оборонно-технологической экосистеме, растущей вместе с бумом нейросетей.

Это пересечение уже привлекло внимание демократических законодателей, наблюдателей за государственной этикой и, по некоторым данным, даже помощников самого Трампа. Неясно, движут ли финансовые интересы политикой Белого дома, и если да — то насколько.

Администрация США объясняет свою позицию по поводу ИИ главным образом соображениями конкурентоспособности. Трамп и чиновники, включая сопредседателя его Совета по науке и технологиям Дэвида Сакса, неоднократно утверждали, что ограничения могут замедлить развитие искусственного интеллекта и понизить конкурентоспособность страны в состязании с Китаем за доминирование в этой технологической сфере.

Сакс заявил, что существующих американских законов достаточно для эффективного регулирования нейросетей, а недавние предупреждения Anthropic и OpenAI о рисках технологии являются политическим театром, созданным лоббистскими группами и прессой.

Позиция Трампа расходится с общественным мнением, особенно когда издержки ИИ становятся ощутимыми: опрос, опубликованный в среду, показал, что только 11% американцев поддерживают строительство дата-центра ИИ в их собственном сообществе, а 65% выступают против — включая 52% республиканцев. Еще 57% (на 7 п.п. больше мартовского уровня) заявили, что Трамп плохо владеет темой ИИ.

Палата представителей проголосовала за то, чтобы дата-центры несли расходы на модернизацию электросетей, необходимую для их работы. Если федеральное правительство действительно введет регулирование, которое в конечном итоге нанесет ущерб прибыли от ИИ, некоторые члены семьи президента ощутят это на себе.

Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп в прошлом году присоединились к инвестиционной фирме Dominari Holdings и помогли запустить American Data Centers Inc — ИИ-инфраструктурное предприятие, в котором Dominari владеет миноритарной долей.

Сделка состоялась через несколько недель после того, как их отец анонсировал строительство дата-центра на $20 млрд от эмиратского миллиардера Хуссейна Саджвани и $500 млрд планируемых частных инвестиций в ИИ, а также подписал указ, отменяющий принятые при Байдене меры безопасности в сфере ИИ.

С тех пор братья перешли из инфраструктуры в оборонные контракты, в первую очередь через Vulcan Elements — стартап по производству редкоземельных магнитов, продукция которого используется в дата-центрах ИИ, дронах и оборонных системах.

За три месяца до того, как Пентагон объявил о кредите Vulcan на $620 млн в декабре — крупнейшем, когда-либо выданном Управлением стратегического капитала Минобороны, — венчурная фирма «1789 Capital», где Трамп-младший является партнером, без афиширования сделки приобрела долю в компании.

Расследование ProPublica выявило, что запрос на кредит исходил от Питера Наварро — советника Белого дома и близкого друга Трампа-младшего, причем сотрудникам Пентагона было велено действовать «необычно быстрыми темпами».

«Звонок поступил из Белого дома: мы должны это сделать», — сказал источник, участвовавший в сделке.

Представитель Трампа-младшего, Пентагон и Vulcan заявили, что он не играл никакой роли в сделке и что компания не получила политического фаворитизма.

Отчет Пентагона об антикоррупционных мерах предосторожности не делает различий между обычным подрядчиком и компанией, среди инвесторов которой есть сын президента. Конгрессмены-демократы еще в прошлом месяце попросили генерального инспектора Минобороны США разобраться с этим пробелом.

Эрик Трамп, в свою очередь, является главным стратегическим советником Foundation Future Industries — робототехнического стартапа, стоящего за контрактом Корпуса морской пехоты на $24 млн. Сенатор Элизабет Уоррен назвала это «коррупцией в чистом виде».

Третье предприятие — производитель дронов Powerus, поддерживаемый обоими братьями и подписавший новое соглашение с армией Пакистана, — также имеет контракт ВВС на $90 млн. Компания предлагала свою технологию государствам Персидского залива на фоне ударов Ирана по американским базам в регионе. Ожидается, что дроны будут все больше использовать технологии ИИ в ближайшие годы.

Анализ Washington Post в июле показал, что 15 компаний, связанных с инвестиционными фондами братьев, с момента их вхождения в капитал заработали как минимум $3,2 млрд на сделках с госструктурами. Однако 97% этой суммы обеспечивают SpaceX и Anduril, а 10 из 15 компаний уже имели бизнес с государством и без инвестиций сыновей Трампа.

Без учета SpaceX и Anduril оставшиеся 13 компаний получили $103 млн прямого федерального финансирования и почти $1,8 млрд долгосрочных обязательств после инвестиций братьев.

Эта схема распространяется за пределы семьи Трампа на некоторых из его ближайших союзников, в частности, Сакса. Его влияние на регуляторные решения президента было значительным: в мае он, как утверждается, убедил главу государства в последний момент отменить давно запланированный указ, который подверг бы ИИ-модели расширенной госпроверке.

Собственное финансовое положение Сакса привлекло внимание в администрации. Его венчурная фирма владеет долями в SpaceX и ряде ИИ-стартапов, а ранее вкладывалась в Meta*, Palantir и Airbnb. Занимая пост координатора Белого дома по ИИ и криптовалютам до марта 2026 года, по правилам этики он должен был избавиться от части этих активов. Некоторые чиновники администрации в приватном порядке изучали, мог ли Сакс лично выиграть от блокирования новых правил ИИ, сообщала Wall Street Journal.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности