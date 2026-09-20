Украина в ходе конфликта с Россией фактически лишилась сталелитейной промышленности — три ее крупнейших металлургических предприятия сейчас простаивают. Об этом в интервью Financial Times заявил глава офиса гендиректора холдинга «Метинвест» Александр Водовиз. По его словам, на три завода в сумме приходилось 90% выплавки украинской стали.

«По состоянию на сегодня у Украины больше нет сталелитейной промышленности», — сказал Водовиз.

FT пишет, что речь идет о заводах в Запорожской и Днепропетровской областях: двух предприятиях «Метинвеста» — «Запорожстали» и «Каметстали» — и комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог». Водовиз утверждает, что на площадках повреждены доменные печи.

Сроки восстановления пока неизвестны — ремонт, по его оценке, может занять от дней и недель до месяцев или лет. Совокупно на трех предприятиях работают более 15 тыс. человек; их остановка, отмечает FT, обернется и снижением налоговых поступлений.

В августе «АрселорМиттал Кривой Рог» уже сообщал о повреждении основных объектов энергетического и доменного производства после ракетного удара; тогда комбинат частично приостановил работу.

Минобороны России в тот же период заявляло, что российские военные поразили цеха предприятия, где выпускался стальной прокат для производства вооружения и боевой техники ВСУ. Ведомство подчеркивало, что удары наносятся по военным, энергетическим и связанным с ними инфраструктурным объектам Украины.

Правительство Украины оценивает потери налоговых поступлений из-за повреждения предприятий и инфраструктуры примерно в $1,5 млрд, сообщает Financial Times. Ранее премьер-министр Сергей Корецкий говорил, что ситуация с госфинансами близка к критической, а дополнительный дефицит оборонного бюджета в 2026 году составляет $27 млрд.

Операционный директор «Метинвеста» Александр Мироненко ранее оценивал, что вклад металлургии, до начала конфликта обеспечивавшей до 7% ВВП Украины, упал почти до нуля: отрасль лишилась части мощностей и столкнулась с проблемами в логистике, а падение внутреннего производства сопровождалось ростом импорта.

В мае «АрселорМиттал Кривой Рог» объявлял о сокращении мощностей из-за перебоев с поставками сырья: к тому моменту были остановлены одна из двух доменных печей, две агломерационные машины, рудообогатительная фабрика и часть других производств.

17 сентября Минобороны России сообщило об ударе по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности Украины. В списке пораженных целей упоминался комбинат «Запорожсталь».