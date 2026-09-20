Экс-полицейских Астемира Шаова и Анвара Кункаева приговорили к пяти и шести годам колонии за вымогательство криптовалюты у молодых трейдеров под видом задержаний, пишет «Коммерсантъ». Их сообщник — чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг — получил пять с половиной лет, организатор группы Кирилл Мамаев — 6,5 года. Некоторые из фигурантов обжаловали приговоры: например, апелляцию Шаова Мосгорсуд перенес на 7 октября, а дело Четинбага и Мамаева будет рассмотрено 24 сентября.

Оба приговора относятся к одному расследованию — о серии инсценированных задержаний криптотрейдеров в Москве. Как пишет «Ъ», Шаов и Кункаев служили в линейном отделе полиции на станции Москва-Киевская: первый — оперативником, второй — водителем опергруппы в дежурной части.

Обоих осудил Зюзинский суд Москвы 1 июня по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Приговор гражданским участникам группы — Четинбагу и Мамаеву — тот же суд вынес двумя неделями позже, 15 июня. Кункаев решение оспаривать не стал.

Помимо них в организованную группу, по данным следствия, входил еще один бывший коллега офицеров по тому же отделу — капитан полиции Руслан Ризаев. Мамаев подбирал исполнителей и координировал их действия, а Четинбаг — мастер спорта международного класса — находил жертв, назначал им встречи и передавал информацию подельникам.

Первым потерпевшим стал 21-летний криптотрейдер Кирилл Медведев. По версии следствия, в ночь на 8 февраля 2025 года Четинбаг привез его в компьютерный клуб «Колизеум» в торговом центре «Коламбус» на Кировоградской улице, где сообщников уже ждали полицейские.

Как утверждает обвинение, экс-силовики, инсценировав задержание, «изъяли» у молодого человека телефон и проверили его на наличие криптовалюты, а затем пригрозили делом о финансировании терроризма, после чего предложили заплатить, чтобы избежать ареста. Медведев перевел на указанный кошелек 27,4 тыс. USDT (2,73 млн рублей) и его отпустили; той же ночью деньги обналичили через криптообменник в «Москва-Сити» и поделили между собой.

Похожий эпизод, как пишет газета, повторился месяц спустя, в ночь на 12 марта: жертвами стали двое знакомых Четинбага — тоже связанные с криптовалютой Иван Ивановский и Лев Думинику. Их подкараулили у кальянной на улице Грина, повозили по району на машине, досмотрели телефоны и описали перспективу оказаться в СИЗО; на этот раз сумма, переведенная несколькими траншами, составила 15 тыс. USDT (1,2 млн рублей) — ее обналичили там же, в «Москва-Сити».

В обоих эпизодах, по данным следствия, соучастникам помогал 24-летний Зелимхан Вышегуров; что с ним стало, не уточняется.

Первым перед судом предстал Ризаев: он сразу признал вину, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на остальных участников группы.

Его дело рассмотрели отдельно и в особом порядке — без исследования доказательств; 17 декабря 2025 года Зюзинский суд назначил ему четыре с половиной года колонии. Приговор он тоже обжаловал, но Мосгорсуд признал его законным, и теперь Ризаев подал уже кассационную жалобу.

Четинбага и Мамаева объявляли в розыск и задержали позже остальных, поэтому их дело слушалось отдельно, хотя и в том же суде параллельно с процессом над полицейскими. Апелляцию Шаова изначально должны были рассмотреть 16 сентября, но заседание пришлось отложить: осужденного не успели вовремя уведомить о слушании.

В конце августа Бутырский суд Москвы вынес приговор по делу о хищениях у клиентов криптовалютной биржи Garantex Europe сотрудниками полиции.

Как сообщало РИА Новости, экс-оперуполномоченные Управления МВД по борьбе с коррупцией подполковник Ренат Бахтиев и капитан Леонид Голубев, а также бывший старший следователь ОМВД по Басманному району майор Антонина Шакина получили от 12 до 14 лет колонии за взятки, превышение полномочий, подделку документов, служебный подлог и покушение на мошенничество.

Бахтиев получил 14 лет, Голубев и Шакина — по 12. Каждого также оштрафовали на 6,5 млн рублей, лишили званий и права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти, а суд взыскал с осужденных солидарно более 31 млн рублей в пользу потерпевших.

По данным следствия, схема строилась на подложных документах: бирже предъявляли поддельное постановление об аресте активов клиента якобы от имени Басманного суда, а затем — уже настоящее постановление следователя Шакиной о снятии этого ареста, которое должно было облегчить вывод денег.

Так пытались похитить 24,8 млн рублей у жителя Санкт-Петербурга Александра Сазонова, но биржа успела заблокировать его счет; ранее похожая схема, по данным следствия, уже срабатывала в отношении еще двух клиентов Garantex.