В Германии начали принудительно вызывать на медкомиссию молодых мужчин, которые в анкетах для бундесвера заявили об отсутствии интереса к военной службе. Об этом сообщило министерство обороны ФРГ в своем отчете о развитии кадрового состава армии.

С июля этого года почти тысяча 18-летних немцев уже были вызваны на медицинское обследование, хотя ранее выразили нежелание служить. Речь идет о призывниках 2008 года рождения — именно с них начинается реализация нового закона о военной службе.

«Мы будем постоянно увеличивать количество таких обследований по мере расширения соответствующих мощностей», — говорится в сообщении министерства.

Полномасштабная обязательная медкомиссия для всех 18-летних мужчин страны должна начаться только с июля 2027 года. До этого момента бундесвер планирует построить по всей стране 24 современных призывных центра. Пока же на комиссию в первую очередь вызывают тех, кто сам изъявил интерес к службе в анкете.

Одновременно военное ведомство ФРГ отчиталось о положительной динамике набора личного состава. По данным на конец августа, анкеты для учета военнообязанных получили 451 400 18-летних немцев, из них 231 700 — мужчины.

Среди мужчин на вопросы анкеты бундесвера в установленный срок ответили около 96% получателей, тогда как среди девушек, для которых заполнение анкеты не является обязательным, отклик составил всего 3,5%.

К концу августа около 3,4 тысячи человек, которые выразили интерес к военной службе, прошли собеседование и тестирование. Из них 1155 кандидатов планируется призвать уже в этом году.

Растет и общее число желающих служить — причем не только среди тех, кто заполнял анкету. В августе бундесвер получил около 53 тысячи заявок от кандидатов — на 28% больше, чем годом ранее. Количество новых сотрудников за тот же месяц составило порядка 17 тысяч человек, что на 13% больше показателя прошлого года.

На конец августа общая численность военнослужащих Бундесвера достигла 186,4 тысячи человек — почти на 4 тысячи больше, чем в августе 2025 года. Такой показатель укладывается в законодательно установленный коридор роста численности армии на текущий год.

Нынешний виток военной реформы в Германии стартовал в начале года, когда вступил в силу новый закон о военной службе. Документ вводит обязательное анкетирование для всех 18-летних граждан ФРГ: им приходит письмо с QR-кодом, ведущим на онлайн-анкету, где помимо личных данных нужно обозначить свою готовность или нежелание служить в армии.

Заполнение анкеты обязательно для мужчин и занимает около 15 минут, при этом требование распространяется и на трансгендерных* людей, позиционирующих себя как представителей мужского пола, — на этом отдельно настаивает министерство обороны. За отказ или предоставление ложных сведений предусмотрен штраф. Девушкам аналогичная анкета также рассылается по достижении 18 лет, но отвечать на нее им необязательно.

Закон нацелен на увеличение числа желающих проходить добровольную военную службу, которая может длиться от 6 до 23 месяцев и стала более привлекательной по условиям: предусмотрено повышенное денежное довольствие, помощь в профессиональном развитии и субсидия на получение автомобильных прав в размере до €3500.

На будущий год власти рассчитывают привлечь 20 тысяч добровольцев, а к 2030 году — уже 40 тысяч. Цель реформы — не только укрепить действующие войска, но и нарастить резерв на случай кризисной ситуации.

Отдельная линия закона касается расширения учета военнообязанных на старшие возрастные группы. Хотя мужчины и женщины, родившиеся начиная с 2001 года, тоже получают анкету, которую могут заполнить добровольно. До объявления особого положения или военного времени эти категории не обязаны отвечать на вопросы или являться на медицинское обследование.

При этом закон предусматривает создание модернизированной системы учета военнообязанных — так называемой «Wehrerfassung 2.0», которая должна охватить данные всех поколений, включая родившихся до 2008 года. Это делается для того, чтобы при необходимости государство могло опираться на «данные обо всех военнообязанных», включая старшие возраста, вплоть до 60 лет (именно до этого предела мужчины в Германии считаются военнообязанными в случае объявления особого положения или военного времени).

Закон сохраняет и конституционное право отказаться от военной службы с оружием в руках по соображениям совести — причем это можно сделать даже без прохождения медкомиссии и без получения повестки. Тем, кто получил статус отказника, в случае возвращения призыва предстоит альтернативная гражданская служба, сопоставимая по длительности со срочной военной.

Число заявлений об отказе от военной службы по убеждениям в Германии в последние годы было крайне низким, но сейчас резко растет: с начала года и до конца августа Федеральное управление по кадровому обеспечению Бундесвера зарегистрировало уже 3257 таких заявлений — больше, чем за весь 2024 год, когда их было 2998. Для сравнения: в 2023 году насчитывалось лишь 1609 подобных обращений.

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