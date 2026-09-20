Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Московскую область выросло до 20 человек, в их числе трое детей, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ранее сообщалось также о двух погибших. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

«В результате атаки БПЛА медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них трое детей. 15 пострадавших госпитализированы, еще шестеро после оказания помощи отказались от госпитализации», — написал глава региона в телеграм-канале.

По его информации, в Раменском округе пострадали двое подростков — 14 и 15 лет: у обоих травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти; их готовят к переводу в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Кроме несовершеннолетних, в округе пострадали шестеро взрослых, отметил Воробьев: один мужчина с множественными травмами находится в тяжелом состоянии в операционной Бронницкой больницы, еще трое госпитализированы, а двоим жителям деревни Плетениха помощь оказали на месте без госпитализации.

«В Люберцах двое мужчин получили осколочные ранения. Один госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, второму оказали помощь без госпитализации. В Ленинском округе пострадали мужчина и молодая женщина — оба получили осколочные ранения ног и находятся в Видновской больнице», — сообщил губернатор.

Кроме того, в Домодедово пострадали пятеро, в том числе 11-летний ребенок. «Взрослые получили осколочные ранения и другие травмы, они госпитализированы. У ребенка поверхностная рана ноги, после оказания помощи госпитализация ему не потребовалась», — уточнил Воробьев.

В Котельниках медицинскую помощь получили двое мужчин, от госпитализации оба отказались.

«К сожалению, есть и потери. В результате атаки погибли два человека — 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Сил пережить эту тяжелую утрату», — написал глава Подмосковья.

По его словам, в поврежденных домах начали поквартирный обход, чтобы зафиксировать разрушения — в первую очередь там, где нужно восстановить окна. Фонду капитального ремонта и главам муниципалитетов даны поручения как можно быстрее закрыть окна и привести жилье в порядок.

Ранее Воробьев сообщил, что над регионом были сбиты и подавлены 249 беспилотников в 17 округах региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столица подверглась самой масштабной атаке за все время: «Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве».

При этом под удар попал объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один дрон попал в жилой дом; погибших в столице нет. По словам Собянина, беспрецедентная атака была спланирована с целью срыва выборов, но противнику это не удалось.

По информации Минобороны, за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 1110 беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями, Кубанью, Московским регионом, Крымом, а также над Черным морем.

По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По данным ведомства, в ночь на 20 сентября Украина нанесла массированный удар беспилотниками по гражданским объектам в Москве и Московской области.

«В результате погибли и пострадали люди. Повреждения получили жилые дома, объекты промышленной и логистической инфраструктуры. <…> Следственный комитет России установит каждого причастного к совершению бесчеловечного акта терроризма», — отметили в СКР.