Лидеры французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и Жордан Барделла обвинили Россию во враждебных действиях против Франции и других европейских стран. Поводом стало решение Москвы передать доли и акции российских структур «Ашана», Nestlé и еще нескольких западных компаний под временное управление. Политики заявили, что этот шаг затрагивает интересы европейского бизнеса, и потребовали твердой реакции.

Заявление Ле Пен и Барделлы распространено 19 сентября — спустя два дня после того, как президент России Владимир Путин передал активы «Ашана», Nestlé и ряда других иностранных компаний в России структуре «Л.Е.В. Менеджмент». Лидеры RN назвали принятое решение «враждебным актом» и призвали решительно его осудить.

Ранее действия Москвы раскритиковали французские власти. Париж призвал отменить временное управление российскими активами европейских предприятий, писали французские СМИ.

В обращении Ле Пен и Барделлы решение по западному бизнесу рассматривается в контексте участившихся, по их оценке, «гибридных операций» в Европе. В частности, политики упомянули инцидент в аэропорту Лейпцига, где беспилотник со взрывчаткой якобы пытался атаковать украинские транспортные самолеты. Авторы документа утверждают, что следствие связало организаторов с российскими спецслужбами. Независимых подтверждений этой версии в заявлении не приводится.

Руководители RN также сослались на предупреждения властей ряда европейских государств, прежде всего Польши, о риске эскалации против стран, поддерживающих Украину. По их словам, французские спецслужбы говорили об этой угрозе на встрече президента Эмманюэля Макрона с главами партий в Елисейском дворце 18 сентября.

Обсуждение объемов и условий поддержки Украины — законная часть демократической дискуссии, особенно перед президентскими выборами, подчеркнули авторы обращения. К таким же допустимым темам они отнесли недостаток дипломатических инициатив по урегулированию конфликта. Однако иностранное давление на эти дебаты лидеры RN назвали неприемлемым.

«Мы никогда не потерпим, чтобы иностранная держава, в данном случае Россия, могла надеяться прямо или косвенно диктовать политику нашей страны посредством запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления», — говорится в заявлении.

Ле Пен и Барделла добавили, что внешняя политика республики должна определяться исключительно в Париже. Они выступили за усиление защиты оборонных предприятий, стратегической инфраструктуры и других чувствительных объектов, а также выразили солидарность с европейскими союзниками, которые, по их версии, столкнулись с аналогичными действиями.

Противодействие таким угрозам не исключает поиска дипломатического решения российско-украинского конфликта, считают политики. По их мнению, обе задачи необходимы для безопасности страны и предотвращения неконтролируемой эскалации в Европе.

Что предшествовало заявлению

Путин подписал указ о введении временного управления 17 сентября. Он затронул доли и акции 16 российских юридических лиц, связанных с «Ашаном», Nestlé, сетью «Лемана ПРО», логистическим оператором FM Logistic и другими иностранными компаниями. Управляющей структурой назначено АО «Л.Е.В. Менеджмент».

В перечень вошли ООО «Ашан», ООО «Нестле Россия», ООО «Нестле Кубань» и ООО «Ле Монлид» — юридическое лицо сети «Лемана ПРО», ранее работавшей под брендом Leroy Merlin. Указ также распространяется на три структуры FM Logistic, восемь компаний Batilogistic и ООО «Энжэ Строй».

Механизм был введен указом президента России от 25 апреля 2023 года. В документе он назван ответной мерой на ограничение или изъятие российского имущества за рубежом.

Временное управление не означает конфискации или автоматического перехода права собственности. Управляющий получает полномочия владельца, кроме права распоряжаться активами, и должен обеспечивать их сохранность. Срок действия меры заранее не установлен, отменить ее может президент.

Ранее такой режим вводился в отношении российского бизнеса Danone, Carlsberg и Ariston. Единого сценария для этих предприятий не сложилось: Danone и Carlsberg впоследствии продали свои структуры российским покупателям, а контроль над «Аристон Термо Русь» вернулся к прежнему владельцу после отмены временного управления в марте 2025 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что при подготовке указа учитывалось происхождение компаний из государств, которые Москва считает недружественными. По его словам, эти страны вовлечены в боевые действия против России и причастны к ударам по объектам ее экономической инфраструктуры.

Представитель Кремля добавил, что во внимание принимались «иные факторы рабочего характера». Пока речь идет только о временном управлении, решений о дальнейшей судьбе бизнеса не принималось. Выбор «Л.Е.В. Менеджмент» Песков объяснил тем, что эта структура «наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам».

Nestlé сообщила, что оценивает ситуацию и возможные дальнейшие шаги. Корпорация намерена защищать свои права и обеспечить непрерывную работу предприятий.

«АШАН Ритейл Россия», «Лемана ПРО» и FM Logistic запросили у властей разъяснения. Представители компаний заявили, что их объекты продолжают работать в штатном режиме.

«Ашан» не ушел с российского рынка после февраля 2022 года. Nestlé тогда же отказалась от новых инвестиций и рекламы, сократила ассортимент, но сохранила шесть производственных площадок. Бывшее подразделение Leroy Merlin перешло под контроль зарегистрированной в ОАЭ Scenari Holding LP и в 2024 году сменило название на «Лемана ПРО».

Власти Швейцарии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Nestlé. Государственный секретариат по экономическим вопросам сообщил Bloomberg, что вместе с МИД оказывает корпорации дипломатическую поддержку и добивается отмены временного управления.

О возможности введения такого режима для структур Nestlé еще в августе писал «Коммерсантъ». По данным газеты, с соответствующей просьбой к Путину обращалась «КС Логистика». Она ссылалась на отказ швейцарской группы расширять российские мощности и экспортировать произведенную в стране продукцию.