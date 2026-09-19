Российский лидер Владимир Путин поздравил Марата Камболова с победой на президентских выборах в Южной Осетии: по предварительным данным, тот набрал более 85% голосов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Столь убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к вам со стороны югоосетинских граждан. Отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный, союзнический характер», — сообщил Путин.

Он также выразил уверенность, что работа Камболова во главе республики будет способствовать их дальнейшему развитию, региональной безопасности и стабильности.

Досрочные выборы президента Южной Осетии прошли 18 сентября — действующий президент Алан Гаглоев ушел в отставку в июне, получив предложение стать советником Путина. Голосование проходило на 70 участках на территории республики и еще на пяти — в Москве и Владикавказе.

По итогам обработки 99% протоколов, как сообщила председатель ЦИК Эмилия Гагиева, Камболов набрал 85,12% голосов при явке 77,91% (32 083 из 41 182 избирателей, внесенных в списки); окончательные цифры комиссия объявит после обработки всех бюллетеней.

Его соперниками были Мурат Валиев от партии «Патриоты Алании» (3,75%), Казбек Кодоев, выдвинутый группой избирателей (2,40%), и Зураб Кокоев от партии «Единство» (1,35%); против всех проголосовали 5% пришедших на участки. Согласно статье 49 конституционного закона республики «О выборах Президента Республики Южная Осетия», избранным считается кандидат, набравший больше половины голосов участников голосования.

В МВД Южной Осетии заявили, что голосование прошло без нарушений. «Благодаря слаженным действиям правоохранителей голосование прошло в штатном режиме, без нарушений», — отметили в ведомстве.

За организацией выборов также следили международные наблюдатели — делегации из Абхазии, Болгарии, Индии и африканских стран, а также представители Госдумы и Совфеда России; они высоко оценили уровень организации и явку.

Марат Камболов — уроженец Северной Осетии, кандидат юридических наук; ранее занимал пост замминистра образования и науки России и возглавлял национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

В Цхинвал он приехал в мае 2026 года, когда Гаглоев назначил его государственным советником, а 16 июня возглавил правительство республики, сменив на этом посту Дзамболата Тадтаева, став куратором договора об углублении союзнического взаимодействия, подписанного 9 мая между Южной Осетией и Россией.

После того как Гаглоев сложил президентские полномочия, Камболов, согласно Конституции республики, стал временно исполняющим обязанности главы государства.

После объявления итогов Камболов заявил, что новому правительству предстоит учесть ошибки, повторявшиеся из года в год. По его словам, республике предстоит решать проблемы в экономике, социальной сфере и на транспорте.

«Впереди большая работа: нам предстоит укреплять экономику, развивать социальную сферу, повышать качество жизни людей», — подчеркнул избранный президент, добавив, что все задачи будут решаться постепенно и вместе с жителями республики.