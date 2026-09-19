Российский лидер Владимир Путин поздравил Марата Камболова с победой на президентских выборах в Южной Осетии: по предварительным данным, тот набрал более 85% голосов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Столь убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к вам со стороны югоосетинских граждан. Отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный, союзнический характер», — сообщил Путин.

Он также выразил уверенность, что работа Камболова во главе республики будет способствовать их дальнейшему развитию, региональной безопасности и стабильности.

Досрочные выборы президента Южной Осетии прошли 18 сентября — действующий президент Алан Гаглоев ушел в отставку в июне, получив предложение стать советником Путина. Голосование проходило на 70 участках на территории республики и еще на пяти — в Москве и Владикавказе.

По итогам обработки 99% протоколов, как сообщила председатель ЦИК Эмилия Гагиева, Камболов набрал 85,12% голосов при явке 77,91% (32 083 из 41 182 избирателей, внесенных в списки); окончательные цифры комиссия объявит после обработки всех бюллетеней.

Его соперниками были Мурат Валиев от партии «Патриоты Алании» (3,75%), Казбек Кодоев, выдвинутый группой избирателей (2,40%), и Зураб Кокоев от партии «Единство» (1,35%); против всех проголосовали 5% пришедших на участки. Согласно статье 49 конституционного закона республики «О выборах Президента Республики Южная Осетия», избранным считается кандидат, набравший больше половины голосов участников голосования.

В МВД Южной Осетии заявили, что голосование прошло без нарушений. «Благодаря слаженным действиям правоохранителей голосование прошло в штатном режиме, без нарушений», — отметили в ведомстве.

За организацией выборов также следили международные наблюдатели — делегации из Абхазии, Болгарии, Индии и африканских стран, а также представители Госдумы и Совфеда России; они высоко оценили уровень организации и явку.

Марат Камболов — уроженец Северной Осетии, кандидат юридических наук; ранее занимал пост замминистра образования и науки России и возглавлял национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

В Цхинвал он приехал в мае 2026 года, когда Гаглоев назначил его государственным советником, а 16 июня возглавил правительство республики, сменив на этом посту Дзамболата Тадтаева, став куратором договора об углублении союзнического взаимодействия, подписанного 9 мая между Южной Осетией и Россией.

После того как Гаглоев сложил президентские полномочия, Камболов, согласно Конституции республики, стал временно исполняющим обязанности главы государства.

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После объявления итогов Камболов заявил, что новому правительству предстоит учесть ошибки, повторявшиеся из года в год. По его словам, республике предстоит решать проблемы в экономике, социальной сфере и на транспорте.

«Впереди большая работа: нам предстоит укреплять экономику, развивать социальную сферу, повышать качество жизни людей», — подчеркнул избранный президент, добавив, что все задачи будут решаться постепенно и вместе с жителями республики.