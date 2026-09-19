Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине средств противовоздушной обороны общей стоимостью около $2,68 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прежде чем стороны смогут заключить контракт, документ должен пройти обязательный период рассмотрения в Конгрессе; подрядчиков выберут на конкурсной основе.

О решении Госдепа Агентство по оборонному сотрудничеству США (DSCA) сообщило Сенату вечером в пятницу, 18 сентября, — в тот же день, когда президент Дональд Трамп подписал закон о масштабных санкциях против России.

Отмечается, что Киев запросил ракеты для комплексов типа С-300, ракеты GAM-67, лазерные ракетные системы большой дальности, мобильные пусковые установки и комплекты для их модернизации, а также радары RPS 202 для борьбы с беспилотниками, прицепы с телескопическими мачтами, запчасти, программное обеспечение, обучающие материалы и техническую поддержку. Украинские СМИ при этом пишут, что комплексов Patriot или ракет для них в опубликованном перечне нет.

Портал Defence Blog и агентство Reuters обращают внимание на то, что в уведомлении Госдепа фигурирует не просто «ракеты для С-300», а «S-300 clone» («клон С-300») — обозначение, не соответствующее ни одной публично известной системе вооружений.

Похожая ситуация с GAM-67: под этим индексом в 1950-х годах в США выпускался экспериментальный противорадарный снаряд «Crossbow» — построено было всего 14 экземпляров, а программу закрыли в 1957 году как неудачную. В нынешнем уведомлении это обозначение, вероятно, относится к новой разработке; американская сторона это не комментировала.

Отставной полковник армии США Роберт Хэмилтон, который возглавляет исследовательский центр Delphi Global Research Center, в эфире PBS NewsHour предположил, что США и Украина совместно модернизируют старый парк ракет-перехватчиков С-300 либо разрабатывают их улучшенную версию, которая может быть готова к концу 2026 года. Ни Госдепартамент, ни украинская сторона эту версию не комментировали.

Украина располагает большим парком советских комплексов С-300 и использует их наряду с западными системами ПВО. При этом украинские военные испытывают дефицит боеприпасов для этих установок; их оригинальные версии производит Россия.

Оплатить закупку Киев должен за счет европейских взносов и средств американского военного финансирования (Foreign Military Financing, FMF) — грантовой программы, которая позволяет странам-партнерам Украины приобретать американское оружие. Как уточнил Госдепартамент в уведомлении, на которое ссылается Reuters, эти средства были выделены еще при администрации бывшего президента Джо Байдена.

В Госдепартаменте заявили, что сделка призвана укрепить способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам.

Это не первая подобная сделка в этом году: ранее Госдеп уже одобрял продажу Киеву комплектов для превращения обычных авиабомб в управляемые боеприпасы на $373,6 млн, а также оборудования для зенитных комплексов Hawk на сумму более $100 млн.