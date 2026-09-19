В результате атак БПЛА и обстрелов за прошедшие сутки в Курской области погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, повреждения получили жилые дома и автобусный парк в Курске. За ночь, по данным Минобороны, над регионами РФ были уничтожены 344 беспилотника самолетного типа.

Как рассказал Хинштейн, за сутки над Курской областью были сбиты 180 дронов.

«90 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. В результате атак в селе Белица Беловского района погиб 69-летний мужчина. Искренние соболезнования семье», — рассказал глава региона.

Кроме того, продолжил Хинштейн, ранения получили трое мужчин в селе Гочево, 68-летняя женщина в хуторе Звягин Рыльского района и 69-летний мужчина в Курске, всем оказана медицинская помощь.

В городе Дмитриеве выбиты окна в девяти квартирах жилого дома, пострадавших нет, уточнил губернатор. Повреждения также получили несколько домов в разных районах — один из них сгорел — и семь автобусов в Курске.

Белгородская область за сутки была атакована 151 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев — удары пришлись на Белгород и 11 округов. По его словам, противник 13 раз применил артиллерию и РСЗО, а также семь раз сбросил взрывные устройства с беспилотников; над регионом были сбиты 204 дрона.

Шуваев добавил, что в Ракитянском округе при детонации взрывоопасного предмета погиб ребенок, а в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Корочанском и Шебекинском округах пострадали 12 человек, включая 17-летнюю девушку: пятеро остаются в больницах, один — в тяжелом состоянии.

В Брянской области, по данным врио губернатора Егора Ковальчука, за сутки были уничтожены 255 беспилотников самолетного типа. В Ростовской области, как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, при отражении воздушной атаки сбито около десяти дронов — в Ростове-на-Дону, Миллеровском и Азовском районах; данные о последствиях на земле пока уточняются.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об 11 сбитых беспилотниках и напомнил жителям не приближаться к упавшим аппаратам и не брать в руки обломки. В Рязанской области, по информации губернатора Павла Малкова, сбили пять беспилотников, жертв и разрушений нет.

Минобороны России сообщило, что всего за прошедшую ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 344 беспилотника самолетного типа над Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Ямало-Ненецким автономным округом, Дагестаном и Черным морем.