Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Данией и Гренландией, которое дает Вашингтону «постоянный контроль над безопасностью» полуавтономной датской территории и право наращивать там военное присутствие. В Копенгагене и Нууке подчеркивают, что о передаче суверенитета над островом речи не идет.

О сделке Трамп сообщил в соцсети Truth Social. По его словам, договоренность дает США «постоянный контроль над безопасностью и всеми остальными потребностями» в Гренландии и не потребует от американской стороны никаких затрат.

Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон «немедленно приступит» к наращиванию военного присутствия в «подходящей части острова», а без письменного согласия США ни один «противник» — так в посте охарактеризованы потенциальные соперники — не сможет разместить там базу, войска или инвестиции. По словам Трампа, соглашение является «бессрочным».

Подписание документа всеми тремя сторонами запланировано на следующей неделе, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала соглашение «прекрасным» для всех участников и подчеркнула, что оно «признает суверенитет и территориальную целостность королевства и право гренландцев на самоопределение».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что документ отвечает «интересам Гренландии и ее месту в международном сотрудничестве» и выгоден всем сторонам.

Подробности без официального текста раскрыл анонимный источник в Госдепартаменте США, на которого ссылается Би-би-си. По его словам, договоренность сохранит силу, даже если Гренландия в будущем станет независимой. Она также даст Вашингтону право в одностороннем порядке строить дополнительные военные объекты без согласования с Копенгагеном или Нууком и закрепит «постоянный доступ, право размещения баз и совершения пролетов».

Кроме того, документ, как утверждается, запретит странам, не входящим в НАТО, размещать на острове военные базы. Инвестиции в «чувствительные» отрасли гренландской экономики будут ограничены для государств, которые Вашингтон считает угрозой безопасности. Источник назвал среди них Россию и Китай и добавил, что сейчас они могут вкладывать средства в такие сферы без специальной проверки.

По данным Politico, новое соглашение должно заменить двусторонний договор США и Дании 1951 года, который уже разрешал Вашингтону размещать на острове практически неограниченный контингент войск. Среди новых пунктов — запрет на инвестиции недружественных Вашингтону стран в добычу редкоземельных металлов в Гренландии.

При этом, подчеркивает издание, документ не предусматривает передачи США суверенитета или территории острова. Опрошенный Politico представитель НАТО на условиях анонимности отметил, что признаков подготовки Россией или Китаем военного присутствия или инвестиций в Гренландии на данный момент нет.

Требования администрации Трампа расширить доступ к острову обсуждались с Копенгагеном и Нууком на протяжении нескольких месяцев. Ранее президент называл владение Гренландией «абсолютной необходимостью» и предлагал ее выкупить, сравнивая сделку с «крупной операцией с недвижимостью», — эту идею он впервые публично озвучил еще в свой первый срок, в 2019 году.

Дания последовательно заявляла, что остров «не продается»; в начале года Трамп поднимал вопрос о Гренландии на саммите НАТО в Анкаре и пригрозил вывести американские войска из Европы после того, как союзники отклонили идею. Евросоюз ранее в этом году осудил попытки Вашингтона добиться контроля над островом.

На данный момент, по данным Би-би-си, США уже содержат на базе Питуффик на северо-западе Гренландии более 100 военнослужащих на постоянной основе; по данным The Guardian, подавляющее большинство из примерно 56 тыс. жителей острова, согласно опросам, выступают против вхождения Гренландии в состав США.

Ни Белый дом, ни Госдепартамент не опубликовали текст соглашения. Как отмечает CNBC, на прямой запрос редакции о деталях сделки Белый дом не ответил.

The Guardian обращает внимание, что объявление появилось за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс, на фоне снижения популярности Трампа из-за непопулярной войны с Ираном, которую республиканцы считают риском для своего большинства в обеих палатах.

В окружении президента договоренность уже называют безоговорочным успехом. Бывшая сотрудница Белого дома Кэти Миллер, супруга советника Трампа Стивена Миллера, опубликовала в соцсетях карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага, сообщает Axios.