Компания Saudi Aramco предупредила как минимум двух нефтепереработчиков в Европе, что не будет поставлять им в октябре сырую нефть в рамках долгосрочных соглашений из-за атаки беспилотников на трубопровод Саудовской Аравии «Восток — Запад». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отсутствие нефти из Саудовской Аравии в середине осени поставит европейских потребителей перед необходимостью поиска альтернативных источников сырья. Отмечается, что польская компания Orlen SA уже приступила к анализу рынка поставщиков, вызвав увеличение стоимости региональных сортов нефти. Так, ценовой эталон Dated Brent в моменте превышал $130 за баррель.

По словам источника агентства, Saudi Aramco уже приступила к работе над частичным возобновлением работы трубопровода «Восток — Запад», поврежденного 16 сентября. Ожидается, что половина пропускной способности магистрали будет восстановлена в течение нескольких дней, а в полную мощность инфраструктура заработает на горизонте в шесть недель.

Чтобы сгладить последствия от удара беспилотников, Saudi Aramco пришлось предложить клиентам из стран Азии партии нефти по спотовой цене, с немедленной поставкой. Трейдеры планируют следить за тем, будут ли предложены аналогичные условия европейским предприятиям после восстановления работы трубопровода.

При этом переориентация на Азию чревата проблемами, связанными с транспортировкой энергоресурсов через Ормузский пролив, чего Саудовская Аравия старалась избегать на протяжении конфликта на Ближнем Востоке. Европейские нефтеперерабатывающие заводы, в свою очередь, традиционно получают нефть из Саудовской Аравии через египетский средиземноморский порт Сиди-Керир.

Как пишет Bloomberg, чтобы доставить нефть до покупателей из Европы через Персидский залив, маршрут придется прокладывать через Красное море, где есть риск оказаться под ударом хуситов, либо в обход Африки, что увеличит срок транспортировки до пяти недель.