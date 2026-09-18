Зоологи впервые за более чем сто лет обнаружили новый вид из семейства кошачьих. Об этом сообщает Current Biology.

Ученые назвали нового хищника «тилькайо» (Leopardus tilcayo) в соответствии с устной традицией наименования этих животных среди местных жителей. Дикая кошка обитает в Боливии.

Длина тела тилькайо достигает 0,5 м, длина хвоста — до 265 мм. Для них характерна более короткая шерсть, чем у дымчатых тигровых кошек, а также менее контрастный окрас светло-коричневого цвета с темно-коричневыми и черными розетками (розетки — разновидность окраса с пятнистым узором, для которой характерны более крупные пятна круглой или произвольной формы. — Прим. RTVI).

Тилькайо были обнаружены в ходе полногеномного анализа онцилл, обитающих в Южной и Центральной Америке. В ходе исследований было решено разделить этот вид на четыре отдельных, три из которых соответствовали описанным ранее, а четвертый оказался незнакомым для ученых.

На сегодня известны только две особи тилькайо, обитающие в лесах юнгас в Боливии. По словам исследователей, они произошли из отдельной клады, которая находится в сестринских отношениях с кладой онцилл и дымчатых тигровых кошек. Предположительно, эти кошачьи линии разошлись около 1,43 млн лет назад.

В настоящий момент одна из двух тилькайо находится в реабилитационном центре для диких животных.

Онциллы и южные тигровые кошки внесены Международным союзом охраны дикой природы в список уязвимых видов, которые находятся под угрозой преследования людьми и разрушения мест их обитания.

Отмечается, что четыре вида, на которые были разделены онциллы в результате исследования, могут получить более высокие охранные статусы, так как их численность значительно меньше, чем у исходного вида. Так, тилькайо может грозить вымирание из-за вырубки лесов в Боливии для сельскохозяйственных нужд.

Тилькайо стали первым новым видом кошачьих, открытым более чем за сто лет. В 1914 году зоологи впервые описали как отдельный вид восточную тигровую кошку.