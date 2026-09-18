Историк и блогер Евгений Понасенков не знает, почему Министерство юстиции приняло решение исключить его из реестра иностранных агентов, но подчеркивает, что живет и работает в России и никогда не получал иностранного финансирования. Свое мнение Понасенков высказал в специальном интервью RTVI.

11 сентября Минюст сообщил, что Понасенков исключен из реестра иноагентов «в связи с утратой признаков иностранного агента».

Понасенков заявил, что Минюст — очень серьезная и жесткая организация. «Уж если они сняли [статус иноагента], то на мне чистота такая, что нет чище юноши на свете», — отметил историк.

Спрашивать о причинах такого решения надо у Минюста, считает Понасенков.

«Но что объективно надо понимать? Вы меня простите, может быть, я кого-то сейчас задену, обижу и так далее… В отличие от многих, я в России и никуда не уезжал, это первое. Я живу, работаю в России. Я не бросил свою аудиторию, я не стал предавать тех, кто мне верит», — заявил Понасенков.

По словам историка, оставаться и работать в России было не так просто, но он верил, что всё будет хорошо, и поддерживал людей.

«Людей надо поддерживать, ситуация очень непростая и в России, и в мире. Для меня все эти годы, и сейчас, и дальше, главное было в плане моей аудитории — вести их между рифами современности. Это очень сложно, это надо быть гроссмейстером», — подчеркнул Понасенков.

Он добавил, что не подставлял своих зрителей. «Моя аудитория в связи с тем, что я говорил или делал, не подставлена <…> Я никогда в жизни не позволил себе такого, чтобы подставить людей. Это непорядочно. Это глупо к тому же», — сказал Понасенков.

Он также заявил, что у него «никогда не было и нет ни копейки иностранного финансирования».

«Это объективные вещи, что я могу сказать, что я знаю о себе. Дальше идет стена: есть мы, и есть система, есть министерство. Эта стена непроницаема. По крайней мере, пока», — отметил Понасенков.

По мнению историка, исключение его из реестра иноагентов — это торжество закона. «Закон есть, и он торжествует. В России! Вы представляете? Это потрясающе!» — заключил Понасенков.