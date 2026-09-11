Публицист Евгений Понасенков исключен из реестра иностранных агентов. Это следует из сообщения Минюста России.

В ведомстве пояснили, что решение приняли в связи с утратой признаков иностранного агента. В разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» Понасенков сказал, что его юристы месяцами «боролись над каждым словом».

«Справедливость торжествует», — заявил он.

Понасенков добавил, что народная артистка РСФСР, диктор Анна Шатилова неоднократно выступала за снятие с него этого статуса. По его словам, он не уезжал из России, кроме периодических поездок в Италию для изучения истории искусства, и намерен продолжать работу в стране.

Одновременно Минюст внес в реестр проект «Пермь-36»*, информационный ресурс «Канал визионера»*, мусульманского общественного деятеля Рината Мухаметова*, бывшую участницу телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую* и активистку Елену Матвееву*.

В апреле глава Минюста Константин Чуйченко сообщал, что исключение из реестра может инициировать как сам иноагент, так и ведомство — если человек утратил один или все признаки иностранного агента. По его словам, по заявлениям были исключены 75 человек.

Евгений Понасенков был внесен в список иноагентов 1 апреля 2022 года. В октябре 2024 года он назвал решение Мосгорсуда, отклонившего его жалобу на включение в реестр, частью «политических репрессий».