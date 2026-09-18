У российских властей нет планов по призыву в армию 300 тыс. человек до конца 2026 года. Об этом заявил RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию Bloomberg о якобы подготовке «скрытой мобилизации» и связанных с этим опасениях чиновников.

«Нет. Таких планов нет», — сказал Песков.

Как сказано в публикации Bloomberg от 18 сентября, в России растут опасения, что вскоре после выборов в Госдуму 18-20 сентября президент Владимир Путин якобы может отдать приказ о новой масштабной мобилизации.

«Хотя Путин отрицает наличие подобных планов, европейский чиновник в сфере безопасности утверждает, что Россия готовится к призыву в армию еще 300 тыс. человек к концу года», — говорится в статье.

Агентство отмечает, что в отличие от мобилизации 2022 года, на этот раз о мобилизации якобы могут не объявить официально.

Bloomberg также ссылается на некие документы, согласно которым чиновники Кремля и сотрудники военкоматов в последние месяцы якобы призывают родственников и друзей уезжать из России.

В тех же документах, как утверждается, отражены опасения некоторых госслужащих, что сокращение штата бюджетных организаций в регионах России до 15%, которое было инициировано ранее в этом году, может привести к призыву уволенных на фронт. В то же время агентство, ссылаясь на европейских правительственных чиновников, указывает, что «в настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль планирует это сделать».

В начале сентября Путин назвал «чушью собачьей» и «информационной атакой на Россию» сообщения о том, что после выборов в Госдуму будет объявлена новая мобилизация. Позже глава государства подчеркнул, что на текущий момент отсутствуют сценарии, которые могли бы потребовать мобилизации.

В конце августа Песков заявил RTVI, что заявления о планах второй волны мобилизации в России «вбрасывают украинские власти».

«Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», — сказал представитель Кремля.

В первый день выборов 18 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова обратила внимание на появление ложной информации о том, что в Бурятии для мужчин голосование проходит на базе военкомата.