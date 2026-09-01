Журналистка сказала, что на Украине и в западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Госдуму в России пройдет новая волна мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» сообщения о том, что после выборов в России объявят новую волну мобилизации. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Бишкек, где прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», — заявил Путин.

В ходе пресс-конференции российский лидер также назвал «заявкой на государственный терроризм» заявление украинского президента Владимира Зеленского о рисках для гражданской авиации в российском воздушном пространстве. По словам Путина, «если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с RTVI назвал утверждения о планах провести новую волну мобилизации этой осенью «информационными утками», которые вбрасывают украинские власти. В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заверил в отсутствии необходимости проводить мобилизацию, поскольку подписывающих контракт с Минобороны «вполне достаточно».

В последние месяцы Зеленский неоднократно заявлял, что российские власти якобы планируют провести осенью новую мобилизацию. В конце августа он сказал, что после сентябрьских выборов в Госдуму в России якобы пройдет «периферийная мобилизация».

О том, что в России может быть проведена новая мобилизация после выборов, также писали газеты The Wall Street Journal (WSJ) и The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников США и стран Запада. В частности, WSJ связала с данными разведки США о якобы готовящейся в РФ мобилизации недавний приезд в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.