Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев погиб в зоне проведения военной операции, пишет «Фонарь» со ссылкой на его близких. Ему было 53 года.

Информацию о гибели Полежаева подтвердил источник «Ъ-Черноземье» из его окружения. По данным Mash, после удара БПЛА экс-чиновника экстренно доставили в ростовский госпиталь, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По информации «Базы», после заключения контракта с Минобороны Полежаев служил в штурмовом батальоне мотострелкового полка.

С 1996 года Константин Полежаев работал в системе управления автомобильных дорог и транспорта Белгородской области. Был удостоен звания «Почетный строитель России» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2013 году Полежаев занял пост первого заместителя мэра Белгорода. В 2015-м возглавил городскую администрацию. В 2019-м перешел на работу в областное правительство, где возглавил департамент ЖКХ.

Позднее Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области, на этому посту он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства. После начала военной операции в зону его ответственности также стали входить подготовка укрытий, восстановление поврежденных при обстрелах домов, коммунальных сетей и инфраструктуры.

В июле 2023 года занимавший тогда пост губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков отстранил Полежаева от должности своего заместителя «за систематическое невыполнение своих обязанностей», в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка.

Вскоре после увольнения в отношении Полежаева было возбуждено уголовное дело о взятке. Поводом стала передача директором строительной компании двух дорогостоящих автомобилей общей стоимостью более 18 млн рублей в пользование чиновнику в обмен на покровительство при работе по контрактам в сфере капитального ремонта.

В августе 2024 года суд в Белгороде признал Полежаева виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил ему пять лет колонии со штрафом в размере 36 млн рублей. Выступая с последним словом, бывший вице-губернатор заявил, что заключил контракт с Минобороны, чтобы «восстановить свое честное имя и искупить вину перед обществом».