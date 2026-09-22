Смерть 27-летнего Пресли Гербера ― сына американской супермодели Синди Кроуфорд ― расследуется как предполагаемая передозировка. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Санта-Моники (Калифорния).

Согласно отчету, сообщение о возможной передозировке поступило в экстренные службы 20 сентября в 9:35. Звонок был совершен из элитного реабилитационного центра Resolutions Living в Лос-Анджелесе, рассказал источник Los Angeles Times в правоохранительных органах.

Издание описывает это место как особняк с семью спальнями, пребывание в котором стоит $7,7 млн. По данным газеты, Пресли Гербер прибыл в клинику вечером накануне трагедии.

Из аудиозаписи звонка в службу 911, опубликованной таблоидом Six Page, следует, что врачей вызвали в реабилитационный центр из-за остановки сердца и передозировки у пациента. Экстренные службы оставались на месте происшествия около трех часов, рассказал источник издания.

Парамедики констатировали смерть Гербера в 9:45, сообщил департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Для установления причины смерти запрошены дополнительные исследования, говорится в пресс-релизе. Отмечается, что процесс может занять несколько месяцев.

По данным источника LA Times, полиция пытается установить, как Гербер получил доступ к наркотикам в закрытом реабилитационном центре.

Психиатр и нарколог Василий Шуров в разговоре с Life.ru отметил, что пребывание человека в подобном учреждении не гарантирует полного контроля над приемом препаратов. Специалист не исключил, что смерть Гербера могла быть связана с врачебной ошибкой на фоне назначения чрезмерного количества лекарств.

Шуров провел параллели между смертью Гербера, Майкла Джексона и Мэттью Перри, напомнив, что в последних двух случаях врачи сами снабжали пациентов веществами, передозировка которых и стала причиной смерти популярных певца и актера.

Пресли Гербер родился 2 июля 1999 года. Его мать — бывшая топ-модель Синди Кроуфорд, отец — предприниматель Рэнди Гербер, младшая сестра ― модель и актриса Кайя Гербер.

Пресли с 16 лет участвовал в модных показах таких брендов, как Moschino, Dolce & Gabbana, Balmain, Tommy Hilfiger, Prada и Ralph Lauren. Он был официальным амбассадором швейцарского часового бренда Omega, неоднократно появлялся на обложках и страницах крупных глянцевых журналов. Гербер около десяти лет боролся с наркотической зависимостью и откровенно рассказывал об этом в интервью и соцсетях.