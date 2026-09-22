Президент Южного Судана Сальва Киир подписал поправки, позволяющие провести всеобщие выборы до принятия постоянной конституции и национальной переписи населения. Голосование назначено на 22 декабря и должно стать первым после провозглашения независимости страны в 2011 году, сообщает Reuters.

Поправки исключили из закона положения, которые связывали проведение выборов с завершением конституционного процесса и получением актуальных данных о численности населения. В офисе президента назвали решение «еще одной важной вехой» в подготовке голосования.

Формулировка о выборах «без конституции» требует уточнения: в Южном Судане продолжает действовать переходная конституция. Власти отменили обязательство принять перед голосованием постоянный основной закон, предусмотренный мирным соглашением 2018 года. Перепись и подготовку новой конституции теперь должен будет завершить уже избранный кабинет.

Министр по делам президента Африкано Манде Гедима заявил, что поправки приводят избирательное законодательство в соответствие с переходной конституцией. По утверждению властей, прежние требования фактически блокировали голосование, поскольку каждый из двух процессов мог занять больше года.

Основная оппозиционная коалиция — Южносуданский оппозиционный альянс — отвергла изменения. Ее представители утверждают, что власти приняли их без полноценных консультаций со всеми сторонами мирного соглашения. Оппозиционные депутаты также ставят под сомнение соблюдение процедуры пересмотра договоренностей 2018 года.

Измененный закон сохраняет за действующим руководством страны все конституционные полномочия на период выборов — вплоть до вступления в должность нового президента. Одновременно первый вице-президент и остальные вице-президенты должны покинуть свои посты не позднее чем за три месяца до голосования.

Число депутатов Национальной законодательной ассамблеи сократят с 650 до 270. В собраниях штатов останется по 58 депутатов вместо 100, а законодательные советы административных районов будут состоять из 20 человек.

До выборов остается три месяца, однако регистрация избирателей еще не началась. Кроме того, за неделю до подписания поправок Киир без публичного объяснения сменил председателя Национальной избирательной комиссии Абеднего Акока Качуола. Его место занял бывший генеральный секретарь комиссии Габриэль Бол Денг Маджок.

Главный политический соперник Киира Риек Мачар с марта 2025 года находится под домашним арестом. Лидера крупнейшего оппозиционного движения SPLM-IO судят по обвинениям, среди которых государственная измена и убийство. Сам Мачар вину отрицает, а его сторонники называют преследование политически мотивированным.

Южный Судан не проводил общенациональных выборов за все 15 лет независимости. Голосование неоднократно переносили из-за гражданской войны, политического противостояния и невыполнения мирного соглашения. Представитель общественной организации Community Empowerment for Progress Эдмунд Якани призвал стороны урегулировать разногласия мирным путем: «Не возвращайте нас к войне».