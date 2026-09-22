С начала вооруженного конфликта России и Украины пропали без вести 275 тыс. человек. Такие данные привела «Ведомостям» президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер.

По ее словам, каждый месяц комитет в среднем регистрирует 10 тыс. новых случаев.

Как пояснили в организации, с 2025 года статистика расширилась из-за того, что в нее стали включать еще и предварительные запросы на розыск, помимо тех, что оформлены официально в соответствии со всеми правилами.

С 2022 года МККК добился «значительного прогресса» в гуманитарной сфере, отметила Сполярич-Эггер.

«Я очень рада, что нам удалось увеличить число ответов, которые получают семьи, разыскивающие своих родственников», — сказала она.

Российский Красный Крест (РКК) периодически напоминает, что он не принимает заявки на розыск военнослужащих. В РКК подчеркивают, что этим занимается Международный комитет Красного Креста. Именно туда призывают обращаться, если пропал военный или задержанный гражданский. В РКК следует подавать заявку в случае пропажи гражданских лиц.

20 сентября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что девять российских бойцов удалось вернуть из так называемого теневого плена.

«Речь идет о людях, которые могли месяцами находиться в закрытых местах содержания и официально проходить как пропавшие без вести», — пояснила она в разговоре с ТАСС.

Предпринимаются усилия, чтобы вернуть других таких людей, чьи фамилии известны, рассказала омбудсмен. Данные о них передают украинской стороне, добиваясь проверки каждого случая, добавила она.