Результат «Единой России» на выборах в Госдуму оказался существенно больше, чем давали экзитполлы, потому что опросы не проводились в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также близких к фронту регионах. Так объяснил разницу в цифрах гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, интервью с ним публикует KP.RU.

По предварительным данным ЦИК, «ЕР» набирает почти 58%, тогда как опросы избирателей на выходах с участков давали 47%. По словам Федорова, на воюющих территориях у президента Владимира Путина и «Единой России» «абсолютная популярность».

В близких к зоне СВО регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам, население тоже все больше симпатизирует главе государства и партии, которая с ним ассоциируется, утверждает он.

Почему «ЕР» набрала так много голосов

Глава ВЦИОМ назвал три причины возросшего результата «Единой России» на нынешних выборах: объединение россиян против «конкретного врага», удачный выбор лидеров списка и обращение Путина к гражданам перед стартом голосования.

В первую пятерку федерального предвыборного списка партии вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, двое героев СВО — начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин и военкор, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, а также детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

По оценке Федорова, лидеров списка подобрали «хорошо». Он коротко охарактеризовал всех, кроме Львовой-Беловой. Лавров, по его словам, это «мистер нет», олицетворяющий установку на жесткую защиту страны. Собянина он назвал эталоном «рукастого», хотя и немногословного, хозяйственника высокого уровня. Что касается героев СВО, то это «то, что надо в наше время», заключил гендиректор ВЦИОМ.

Он сравнил нынешние парламентские выборы с прошлыми, которые были в 2021 году «на выходе из пандемии». У «ЕР» тогда было меньше 50% поддержки, но и «враг» в то время был «невидимый, вирусный», сказал Федоров.

В условиях СВО поддержка партии власти выросла, несмотря на бензиновый кризис, удары в тыл России и самый масштабный налет беспилотников на Москву.

«Сейчас — СВО, бензиновый кризис, бомбежки, попытки Украины воевать в Черном море, устраивать теракты в наших тыловых регионах… Мы видели исторический максимум по количеству БПЛА, летящих на Москву. Это очень тревожный климат. Но в отличие от пандемии, мы понимаем, с кем боремся и за что», — указал разницу Федоров.

Сильно ли обновится Госдума

Федоров отметил, что после каждых выборов состав нижней палаты парламента обновляется почти наполовину, хотя многие этого не замечают.

Предварительно, в Думу 9-го созыва проходят пять партий, которые были с 2021 года — «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Четыре из них («ЕР», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») неизменно входят в состав Госдумы с 5-го созыва, избранного в 2007 году.

«В 9-й созыв идет мощный „отряд“ ветеранов СВО. И не от какой-то одной партии, а практически от всех», — обозначил отличие глава ВЦИОМ.

Он признал, что работа в парламенте требует других навыков, но «их учили, их готовили».

Будут ли менять Конституцию

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 21 сентября, что у «ЕР» будет, предварительно, 355 мест в Госдуме — это исторический рекорд для партии. Предыдущий максимум в 343 места ЕР получила по итогам выборов 2016 года. Единороссы сохраняют за собой конституционное большинство, которое позволяет менять Конституцию или ключевые законы без оглядки на оппозицию.

Федоров сообщил, что несмотря на конституционное большинство у «ЕР», разговоров об очередных изменениях Основного закона страны пока не ведется. Как считает собеседник KP.RU, эта тема сейчас несвоевременна, поскольку «у нас война».

По мнению главы ВЦИОМ, российскую Конституцию нужно корректировать — прежде всего, ради расширения полномочий Госдумы.