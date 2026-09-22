В ночь на 22 сентября силы ПВО сбили 297 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Региональные власти отчитались о повреждениях гражданской инфраструктуры, один человек погиб, несколько пострадали.

Из сводки Минобороны следует, что в ночь на вторник силы ПВО перехватили и уничтожили 297 беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и Крымом.

В Самарской области в результате атаки один человек погиб, четверо пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области! Сегодня многие из вас проснулись ночью от звуков работы ПВО. В очередной раз мы отражали атаку ВСУ. Наши военные и мобильные огневые группы с полной самоотдачей выполняли свой боевой долг. Сбиты десятки беспилотников», — говорится в сообщении.

В ходе атаки БПЛА были повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили, создан оперативный штаб, рассказал Федорищев. По его словам, «враг целился в промышленные предприятия».

В Ростовской области были уничтожены более 70 БПЛА в семи районах, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Над Воронежем и 14 районами Воронежской области были уничтожены 28 дронов, сообщил губернатор региона Адександр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в административном центре поврежден дачный домик. По предварительным данным, пострадавших нет.

За минувшие сутки территория Белгородской области была атакована 158 раз, удары нанесены по Белгороду и 15 округам, сбиты и подавлены 107 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. В результате атак ранены 11 человек, из них шестеро продолжают лечение в больницах.

В Курской области за минувшие сутки были сбиты 168 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате атак в слободе Белой Беловского района была повреждена линия электропередачи, позже электроснабжение восстановили. Повреждения получили дома, автомобили и магазины в нескольких населенных пунктах. В селе Жеденовка и поселке Красная Стрелица Хомутовского района на территории фермерского хозяйства повреждены крыша и фасад зерноочистительного комплекса, а также оборудование, сгорело поле. Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.

В Брянской области за минувшие сутки было уничтожено восемь беспилотников, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук. О последствиях атак в посте не сообщается.