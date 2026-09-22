Персональные санкции Евросоюза почти против 3 тыс. связанных с Россией физических лиц и организаций истекают в полночь с 22 на 23 сентября. Послы 27 стран ЕС пока не смогли согласовать их продление и проведут новую экстренную встречу утром 22 сентября, сообщает ANSA.

Заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС было назначено на 08:00 по брюссельскому времени — 09:00 мск. Для продления ограничений требуется единогласное решение всех государств объединения.

Если соглашение не будет достигнуто до полуночи, действие санкционного списка прекратится. Речь идет о замораживании активов, запрете на предоставление денежных средств и ограничениях на въезд в Евросоюз. Под угрозой оказывается весь список, а не только ограничения против нескольких известных бизнесменов.

Действие санкций уже продлевали на семь дней — первоначально они должны были истечь 15 сентября. Дополнительная неделя переговоров не позволила Евросоюзу снять разногласия.

Причиной кризиса стал спор вокруг Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Компромисс предполагает исключить обоих бизнесменов из списка, а ограничения примерно против 3 тыс. остальных лиц и организаций продлить сразу на три года вместо обычных шести или 12 месяцев.

Франция и Словакия добиваются снятия санкций с Усманова. Париж называет свою позицию вопросом национальной безопасности и ответом на обращение международных партнеров. Три европейских дипломата связали французское требование с задержанием граждан Франции в Азербайджане, однако Баку эту версию отверг.

Люксембург потребовал исключить из списка Фридмана, который добивается от страны почти $16 млрд через международный арбитраж. Латвия вечером 21 сентября отказалась поддержать компромисс. Балтийские страны опасаются, что уступка покажет возможность отменять европейские санкции посредством внешнего давления.

Большинство противников исключения Усманова и Фридмана готовы принять сделку, чтобы не допустить прекращения действия всего режима. Однако по состоянию на утро 22 сентября необходимого единогласия у ЕС нет.

Спор касается персональных ограничений, введенных в связи с конфликтом на Украине. Секторальные санкции против российской экономики, включая меры в отношении энергетики, финансов и торговли, имеют другие сроки действия и автоматически не прекратятся.