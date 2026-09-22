Демократы укрепили позиции перед промежуточными выборами в США и могут лишить республиканцев контроля над Конгрессом. Однако победа одновременно в Палате представителей и Сенате остается для партии сложной задачей, пишет The New York Times.

Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. Американцы переизберут всю Палату представителей и 35 из 100 сенаторов. Сейчас республиканцы контролируют обе палаты, что позволяет Дональду Трампу проводить законы, утверждать назначения и защищать администрацию от парламентских расследований.

По данным опроса The New York Times и Сиенского колледжа, демократических кандидатов в своих округах готовы поддержать 51% вероятных избирателей, республиканцев — 43%. Исследование проводилось 8—13 сентября среди 1 503 человек.

Рейтинг одобрения Трампа в этом опросе составил 38%. Большинство респондентов отрицательно оценили его работу по всем основным направлениям: экономике, стоимости жизни, иммиграции, пошлинам и войне с Ираном.

Особенно заметно от республиканцев отходят независимые избиратели. Демократов среди них поддерживают 57%, республиканцев — 34%. Среди избирателей моложе 30 лет преимущество Демократической партии достигло 35 процентных пунктов, среди латиноамериканцев — 43 пунктов.

Главной проблемой для Белого дома стала стоимость жизни. Только 28% опрошенных одобрили действия Трампа в этой сфере. Даже среди белых американцев без высшего образования — одной из ключевых групп его электората — недовольных оказалось значительно больше, чем довольных. Дополнительное давление создает война с Ираном, сопровождающаяся ростом цен на топливо. Более трех четвертей независимых избирателей и почти четверть голосовавших за Трампа в 2024 году не одобряют его действия в конфликте.

Наиболее вероятной выглядит смена большинства в Палате представителей. Сейчас республиканцы обладают минимальным перевесом, поэтому демократам достаточно отобрать у них несколько округов.

Национальный отрыв в восемь-девять процентных пунктов теоретически способен вызвать «синюю волну», сопоставимую с выборами 2018 года, когда противники Трампа получили в Палате представителей 41 дополнительное место.

Однако общенациональный результат не переводится в мандаты автоматически. Границы многих округов сформированы так, чтобы обеспечить преимущество одной из партий, а число территорий, где сохраняется реальная конкуренция, невелико. Республиканцы также добивались пересмотра избирательных карт в подконтрольных им штатах.

С Сенатом ситуация сложнее. Республиканцы контролируют 53 места, демократы и примыкающие к ним независимые сенаторы — 47. Для получения большинства оппозиции необходимо сохранить все свои места и отобрать у республиканцев еще четыре.

Основная проблема заключается в географии выборов: значительная часть перспективных для демократов гонок проходит в штатах, которые Трамп уверенно выиграл в 2024 году. Ключевыми считаются выборы в Северной Каролине, Мэне, Техасе, Айове, Огайо и на Аляске. Всего конкурентными называют девять из 35 сенатских кампаний.

Что изменится после победы демократов

Если демократы получат Палату представителей, они смогут определять ее повестку, блокировать новые законопроекты Трампа и контролировать работу комитетов. Это откроет возможности для расследований деятельности администрации, вызова чиновников на слушания и запроса документов Белого дома.

Палата также участвует в утверждении федеральных расходов. Новое большинство сможет осложнить финансирование отдельных проектов Трампа и потребовать изменения политики по Ирану, Украине, Израилю, миграции и работе федеральных ведомств.

Получение контроля еще и над Сенатом позволит демократам влиять на утверждение министров, послов и федеральных судей. Однако даже контроль над обеими палатами не даст им возможности самостоятельно проводить свою программу: Трамп сохранит право вето, для преодоления которого нужны две трети голосов в каждой палате.

Наиболее вероятным последствием смены большинства станет политическая блокада. Белому дому придется договариваться с демократами по бюджету и отдельным законам, а расследования займут значительную часть оставшегося президентского срока.

Сильные показатели демократов в национальных опросах не гарантируют победы в конкретных штатах и округах. Республиканцы сохраняют преимущество в финансировании кампании и получают поддержку крупных политических фондов.

У демократов остаются внутренние конфликты между центристами и левым крылом. Половина опрошенных считает партию слишком левой, а 51% отрицательно относится к социализму — ярлыку, который Трамп активно использует против оппонентов.

Поэтому возможны три основных результата: демократы получают только Палату представителей, завоевывают обе палаты либо выигрывают больше голосов по стране, но не получают большинства из-за устройства избирательной системы. Первый сценарий считается наиболее достижимым и уже способен лишить Трампа свободы действий в Конгрессе.