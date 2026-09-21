Число действующих микрофинансовых организаций в России впервые с 2022 года перестало сокращаться и пошло вверх. Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, с которыми ознакомился RTVI.

К 1 сентября 2026 года в стране работали 767 компаний и ИП с основным видом деятельности «микрофинансовая» — на 10,5% больше, чем годом ранее (694). Это первый годовой прирост с 2022 года.

С одной стороны, ускорилась регистрация новых игроков: за январь—август 2026 года в ЕГРЮЛ появились 79 микрофинансовых компаний и ИП против 42 годом ранее — рост составил 88%. За восемь месяцев рынок пополнился сильнее, чем за весь 2025 год (78 регистраций), 2024-й (73) и 2023-й (52).

С другой — резко замедлилось вымывание рынка. За те же восемь месяцев деятельность прекратили 27 организаций против 46 годом ранее. Ликвидаций стало на 41,3% меньше.

Это продолжение долгого спада: в 2020 году с рынка ушли 189 МФО, в 2021-м — 148, в 2022-м — 114, в 2023-м — 109, а в 2024 и 2025 годах — по 60. Организаций закрывается все меньше, а открывается — всё больше; на пересечении этих кривых и родился прирост.

При этом до восстановления рынку далеко. Даже с учетом роста действующих МФО сейчас на четверть меньше, чем шесть лет назад: на 1 сентября 2020 года их было 1 036 — на 26% больше нынешнего.