21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление 100% ООО «Аптар Владимир» — российского юрлица американского холдинга Aptar. Указ вступил в силу в день публикации. Временным управляющим назначено АО «Эйч энд Эн», работающее под брендом «Логика молока», — бывшая российская структура Danone.

ООО «Аптар Владимир» основано 24 июля 2003 года и зарегистрировано во Владимире. Компания выпускает пластмассовые изделия для упаковки товаров, гендиректор — Евгения Парфенова. Организация принадлежит французской «Аптар Европа Холдинг», свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с которыми ознакомился RTVI.

В прошлом году «Аптар Владимир» выручил 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 537 млн. Максимум по выручке пришелся на 2021 год — 2,3 млрд рублей. По данным Rusprofile, по объему выручки за прошлый год компания занимает 6-е место во Владимирской области и 218-е в России среди профильных производителей.

Актив передали АО «Эйч энд Эн», которое работает в производстве молочной продукции. Это бывшее «Данон Россия»: структуру Danone Путин передал во временное управление отдельным указом еще в 2023 году, после чего ее переименовали. В марте 2024 года временное управление было отменено, а в мае того же года Danone завершила продажу российского бизнеса компании «Вамин Р». В прошлом году выручка АО «Эйч энд Эн» составила 130 млрд рублей (+23% к 2024 году), чистая прибыль — 20 млрд рублей (+220%).

Передача «Аптар Владимир» последовала за серией аналогичных решений в отношении российских активов иностранных компаний. Четырьмя днями ранее, 17 сентября, Путин передал во временное управление российские активы Auchan, Nestlé, «Лемана ПРО» (бывшая Leroy Merlin) и логистического оператора FM Logistic. Эти решения, как и передача «Аптар Владимир», приняты в рамках указа президента «О временном управлении некоторым имуществом».