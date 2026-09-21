20 сентября в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине прошли выборы в земельные парламенты. Партия канцлера Германии Фридриха Мерца потерпела сокрушительное поражение, впервые в истории не пройдя в ландтаг, а «Альтернатива для Германии» забирает себе все больше депутатских кресел. Подробнее о том, что означают итоги голосования и что будет с Мерцем, — в материале RTVI.

ХДС не у дел

В воскресенье внимание было приковано не только к последнему дню голосования на выборах в Госдуму, но и к выборам в Германии, а и менно в земле Мекленбург-Передняя Померания и в Берлине.

Результаты голосования оказались даже хуже, чем в начале месяца в Саксонии-Анхальт — когда партия ХДС Фридриха Мерца заняла второе место с результатом 17,2%, а «Альтернатива для Германии» выиграла земельные выборы, но ей не хватило трех мандатов для большинства.

В ландтаг Мекленбурга-Передней Померании прошли четыре партии: АдГ (38,2%), СДПГ (35,5%), «Левые» (6,5%) и «Зеленые» (5,7%). А вот Христианско-демократический союз не смог преодолеть порог в 5%. Как отмечает Spiegel, это самый низкий показатель ХДС в истории выборов в немецких землях. Предыдущий антирекорд в 9% был зафиксирован несколько десятилетий назад.

В Берлине все оказалось немного лучше, но не слишком. Первое место заняли «Левые (25,7%), а ХДС с заметным отставанием оказался на втором (18,8%). «Альтернатива для Германии» получила 16,3% и почетную «бронзу». Также в местные парламент прошли «Зеленые» (14,3%) и СДПГ (12,1%).

Теперь прошедшим в ландтаги партиям придется вести переговоры о коалициях. В Германии до сих пор действует «брандмауэр» — договоренность «традиционных» партий не объединяться с «Альтернативой».

В Берлине наиболее вероятны два расклада: «Левые» + «Зеленые» + СДПГ (тогда коалиция получит 95 из 158 мест) или ХДС + «Зеленые» + СДПГ (в таком случае у коалиции будет 82 мандата). В Мекленбурге-Передней Померании АдГ получила 32 депутатских кресла, так что единственный вариант — объединение всех остальных партий, чтобы получить 39 мандатов из 71.

Теперь нет «центра»

Итоги выборов в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге-Передней Померании и Берлине подтвердили тезис о размывании политического центра ФРГ как о стабилизирующей силе немецкой политики и об усилении левого и правого политических флангов в стране, считает старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО Артём Соколов.

«И если раньше с падением рейтингов и плохими результатами на выборах сталкивалась, прежде всего, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), то теперь настала очередь и Христианско-демократического союза», — отметил эксперт в разговоре с RTVI.

По словам Соколова, символичное непопадание этой партии в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании указывает на серьезные проблемы с ХДС, которые в значительной степени связаны с фигурой федерального канцлера: его низкими рейтингами, высоким уровнем недовольства политикой Мерца. Все это в конечном счете нашло отражение в драматическом падении рейтингов Христианско-демократического союза и переходе избирателей к партии «Альтернатива для Германии».

«Немецкая система переходит в состояние многопартийности, где сложно однозначно определить тот самый «центр» или даже ядровую политическую силу. Раньше такую роль выполняли «народные партии», то есть блок ХДС/ХСС и СДПГ. Сейчас эта ситуация под вопросом даже несмотря на то, что СДПГ финишировала на выборах в Мекленбурге-Передней Померании второй с неплохим для себя результатом», — предположил старший научный сотрудник ИМИ МГИМО.

Впрочем, в этом есть заслуга местного лидера СДПГ Мануэлы Швезиг, которая в значительной степени дистанцировалась от федеральной повестки и тем самым получила расположение избирателей, считает собеседник RTVI. К тому же Швезиг сама по себе популярна в Мекленбурге-Передней Померании.

«Результаты трех земельных выборов я бы рассматривал как серьезный сигнал о продолжающейся перестройке германской партийно-политической системы. Речь идет не только об усилении АдГ, но и о продолжающейся фрагментации электората и ослаблении прежней модели двух крупных «народных партий» (теперь уже можно говорить — бывших). ХДС остается одной из ведущих федеральных сил, но по электоральной популярности уступает АдГ более 10%, однако его способность интегрировать очень разные группы избирателей заметно снизилась», — объяснил RTVI руководитель Центра германских исследований и замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

Уйдет ли Мерц

На пресс-конференции 21 сентября канцлер Германии признал, что его личность сыграла не последнюю роль в итогах голосования, но добавил, что причины поражения ХДС «выходят далеко за рамки моей личной ответственности».

«Эти выборы — глубокий поворотный момент. Это уникально драматичный результат для ХДС. Это будет иметь последствия для нас еще долгое время. Мы будем обсуждать эти последствия еще долгое время», — добавил глава федерального правительства Германии.

При этом, когда журналисты спросили Мерца о том, достаточно ли у него поддержки внутри партии для обеих должностей — канцлера ФРГ и лидера ХДС — политик ответил: «Ни вчера, ни сегодня на повестке не было ни кадрового вопроса, ни кадровых дебатов».

«Ситуация будто бы заставляет Мерца уйти в отставку, однако он не намерен добровольно это делать. В принципе, наверное, он будет до последнего цепляться за власть. Он долгое время шел к креслу федерального канцлера — больше 20 лет. Он человек упрямый, честолюбивый и не хочет войти в историю как главный канцлер-неудачник в новейшей немецкой политике», — отметил Артём Соколов.

По словам собеседника RTVI, разговоры об отставке Мерца будут — этот вопрос «будет предметно обсуждаться и уже обсуждается, но он не будет решен быстро и легко».

Эксперт предположил, что действующий канцлер Германии до последнего будет пытаться представить ситуацию как кризис, созданный искусственно, созданный его оппонентами и врагами. Вероятно, Фридрих Мерц будет указывать на российский фактор и представлять себя как человека, «который может преодолеть эти кризисные явления и обладает для этого соответствующими способностями».

«Поверят ли ему однопартийцы, которые уже испытывают высокий уровень недоверия к Мерцу, вопрос открытый. Вопрос заключается в том, кто в нынешней ситуации выступит союзником Мерца, кто будет готов еще его терпеть», — добавил Артём Соколов.

Как отметил Владислав Белов, для Фридриха Мерца это крайне тяжелое личное политическое поражение, но земельные выборы сами по себе не определяют судьбу федерального канцлера. Эксперт напомнил, что вечером 20 сентября Мерц почти сразу после закрытия избирательных участков признал результат в Мекленбурге-Передней Померании «катастрофой». При этом канцлер ясно дал понять, что намерен продолжать работу и проводить намеченные реформы.

Пока что руководство ХДС, а также фракции ХДС/ХСС не запустило процедуру его замены и, похоже, не собирается этого делать, отметил собеседник RTVI.

Владислав Белов объяснил, что в Германии нет механизма, при котором ХДС просто назначает нового «исполняющего обязанности» канцлера, если вопрос о смене главы правительства действительно возникнет.