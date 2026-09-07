В Саксонии-Анхальт, где прошли выборы в ландтаг, спустя сутки возникла угроза вакуума власти. Днем 7 сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц нарушил молчание, признав «драматичное поражение» своей партии — Христианско-демократического союза, а ведущий кандидат от ХДС в Саксонии-Анхальт, проигравший премьер земли Свен Шульце объявил о переходе в оппозицию. По его словам, обязанность возглавить региональное правительство теперь лежит на «Альтернативе для Германии» — как формальном победителе. В свою очередь, ведущий кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд не раз заявлял, что готов опираться только на устойчивое абсолютное большинство (которого нет).

«Должен признать, что это тяжелейшее поражение ХДС на выборах за последние годы и десятилетия, — заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине. — Мы все глубоко потрясены».

Также канцлер задался вопросами: «Как до этого дошло? Как мы могли позволить правому популизму так укрепиться?»

Как передает FOCUS, Мерц признал «некоторые возможные страхи, которые могут испытывать люди, — начиная от кризисов и искусственного интеллекта и заканчивая экономической ситуацией». Также, по его словам, христианским демократам во многом «не удалось найти эмоциональный контакт с людьми».

При этом, отвечая на вопрос о возможных личных последствиях для него самого (в кулуарах ХДС уже обсуждают сценарий «смены канцлера»), Мерц заявил: «Сдаваться для меня не вариант». Но признал, что его правительству «предстоит улучшить работу».

В свою очередь, кандидат номер один ХДС в Саксонии-Анхальт, премьер земли Свен Шульце, который проиграл сопернику от АдГ даже в собственном избирательном округе, объявил, что партия не будет бороться за разношерстную коалицию.

Ведь для того, чтобы заручиться абсолютным большинством без крайне правой «Альтернативы», христианским демократам пришлось бы привлечь буквально всех остальных, кто прошел в парламент, включая таких идейных оппонентов, как Левая партия и стоящий еще левее Союз Сары Вагенкнехт (ССВ).

До этого ХДС в регионе правил вместе с социал-демократами и свободными демократами (но последние сейчас за бортом).

В земельный парламент Саксонии-Анхальт прошли: «Альтернатива для Германии»: 43,8%, или 39 мест

Христианско-демократический союз (ХДС): 17,2%, или 15 мест

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ): 9,3%, или 8 мест

Зеленые: 8,9%, или 8 мест

Левые: 8,6%, или 8 мест

Союз Сары Вагенкнехт: 5,3%, или 5 мест

По словам Шульце, обязанность возглавить правительство после победы на выборах (в немецкой политической системе такое понятие, как «Regierungsauftrag») теперь возложено на «Альтернативу для Германии».

«Мы в оппозиции — мандат на управление землей теперь принадлежит АдГ», — заявил он на той же пресс-конференции в Берлине.

Очевидно, что теперь мяч на стороне АдГ.

«Конечно, я буду баллотироваться на пост премьер-министра Саксонии-Анхальт, если станет ясно, что я обеспечил себе стабильное большинство, — заявил тем временем победивший глава партийного списка АдГ Ульрих Зигмунд. — Однако пока этого не предвидится. Поэтому наша цель сейчас — организовать именно это стабильное большинство в ближайшие дни и недели», — цитирует его Tagesschau.

Таким образом, политик незаметно отошел от предвыборного тезиса о том, что «Альтернатива для Германии» согласна править в Саксонии-Анхальт исключительно в одиночку.

Вариантов у них немного, ведь в Германии по-прежнему действует «брандмауэр» (или «противопожарная стена») — договоренность всех «традиционных» партий не объединяться с АдГ. К примеру, крайне правые могли рассчитывать на перебежчиков из правого центра — ХДС (таковым в свое время стал Зигмунд). Впрочем, Мерц уже заверил, что не допустит раскола.

Однако FOCUS обращает внимание, что этим «диссидентам» теперь попросту неоткуда взяться: если до этого в ландтаге заседало 40 христианских демократов, то теперь их всего лишь 15 — причем избранных по партийным спискам (одномандатники от ХДС не прошли, проиграв все округа).

Другой вариант — АдГ могла бы заручиться поддержкой крайне левых.

Сопредседатель отделения Союза Сары Вагенкнехт в Саксонии-Анхальт Томас Шульце (не путать с однофамильцем Свеном Шульце из ХДС) уже заявил о готовности если не помочь, то, по крайней мере, не мешать кандидату от АдГ избраться премьером земли.

Так, если Ульрих Зигмунд все же решит баллотироваться, и дело дойдет до третьего тура голосования в ландтаге (если в первых двух турах кандидат не получает абсолютного большинства, то в третьем достаточно простого), то ССВ «останется верным политике воздержания от голосования». Также Шульце подчеркнул, что его партия не участвует в «брандмауэре».

«Я рассматриваю «Альтернативу для Германии» как партию, избранную 44 процентами населения [земли]. И я должен это учитывать. Вот что для меня означает демократия», — заявил он.

Несмотря на то, что АдГ и ССВ находятся на разных полюсах политического спектра, у них есть общие черты — особенно в вопросах внешней политики, стремлении свернуть поддержку Украины и отменить санкции против России. Впрочем, такие вопросы все равно находятся в компетенции федерального правительства, а не земель.