Президент РФ Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерного общества «УК Торг Рус». Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовых актов 28 сентября.

Речь идет о следующих активах:

доли в уставном капитале ООО «Метро Кэш энд Керри», принадлежащие Metro Cash & Carry Russia B.V. (45,55%) и Metro Cash & Carry International Holding B.V. (54,45%);

100% долей в ООО «Метро Вэрхаус Ногинск», принадлежащих Metro Cash & Carry Russia B.V.;

доли в ООО «Ритейл Проперти 5», принадлежащие Metro Retail Real Estate GmbH (90%) и Metro Properties Holding GmbH (10%).

Компании-владельцы активов зарегистрированы в Нидерландах (Metro Cash & Carry Russia B.V. и Metro Cash & Carry International Holding B.V.) и Германии (Metro Retail Real Estate GmbH и Metro Properties Holding GmbH).

Указ вступил в силу с момента его опубликования.

АО «УК Торг РУС», назначенное временным управляющим, зарегистрировано в Москве 8 сентября 2026 года. Согласно СПАРК, уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей, в качестве основного вида деятельности указана «деятельность головных офисов». Единственным учредителем и гендиректором «УК Торг РУС» указан немец Йоханнес Мария Толай.

«Йоханнес Толай — не случайная фигура для периметра Metro и российского ритейла в целом. С 10 апреля 2023 года он руководит операционным ООО „Метро Кэш энд Керри“», — поясняет «Агентство Бизнес Новостей».

Толай имеет 20-летний опыт работы в России. При его участии было создано российское подразделение Globus и запущен первый гипермаркет сети. Позднее он стал коммерческим директором в X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка»), а также возглавлял российское подразделение французской сети Auchan («Ашан»).

В Metro Толай работает с октября 2022 года, начав с позиции заместителя гендиректора. В июне 2026 года топ-менеджер вошел в совет директоров ПАО «М.Видео».

Metro позиционирует себя как одного из крупнейших международных операторов оптовой торговли и специализируется на обслуживании клиентов сегмента HoReCa (отели, рестораны, кафе, кейтеринговые компании) и независимых розничных магазинов.

На сайте компании говорится, что ее российская сеть включает 91 торговый центр в 51 регионе. За 2024/2025 финансовый год она продала в России товары на €2,6 млрд, получив операционную прибыль в размере €135 млн.

Ранее в сентябре Путин передал во временное управление российские активы компаний «Ашан», «Лемана ПРО», Nestlé и FM Logistic, владельцами которых являются юрлица из Франции, Нидерландов и ОАЭ, а также активы компании «Аптар Владимир» — российской «дочки» французского производителя упаковки Aptar.