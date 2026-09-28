Вильнюс и Варшава разрабатывают совместный план эвакуации мирных жителей Литвы, Латвии и Эстонии через Сувалкский коридор на случай возможного нападения Москвы. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на литовский Национальный центр управления кризисными ситуациями.

Сувалкский коридор — это единственный участок сухопутной границы стран Балтии с остальной Европой, а также путь, связывающий Калининградскую область России с Беларусью. В командовании НАТО считают, что в случае военной эскалации Россия ударит именно туда, чтобы изолировать Эстонию, Латвию и Литву от союзников, поясняет издание.

Рассматривая такой сценарий, Вильнюс и Варшава хотят проработать вопросы логистики, подготовки транспортных путей и взаимодействия различных служб, чтобы при необходимости обеспечить быструю эвакуацию людей.

«Процедуры, логистика и инфраструктурные возможности анализируются совместно с коллегами из Польши, а сам план должен быть разработан после достижения соглашения между двумя странами», — сообщил глава центра Вилмантас Виткаускас.

По его словам, стороны также изучают возможность ввести на случай угрозы пограничный контроль, чтобы обеспечить мобилизацию и «предотвратить выезд из страны лиц, занимающих ключевые должности».

Польша, в свою очередь, готовится принимать людей из стран Балтии. В сентябре представители Литвы и Латвии изучали там организацию приема и размещения, сообщали СМИ.

Литва сейчас проводит общенациональные учения, которые включают оценку возможностей эвакуации на границе с Польшей. В них участвуют около 3 тыс. представителей госорганов, самоуправлений, компаний и НКО, порядка тысячи добровольцев и примерно 20 польских чиновников. Учения продлятся до 2 октября.

В конце августа президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил убеждение, что угроза прямого военного нападения России на страны Балтии как была, так и остается низкой. Тогда же президент США Дональд Трамп исключил нападение России на территорию НАТО и подчеркнул, что эта тема его «совсем не беспокоит».

Президент Латвии Эдгар Ринкевич 27 августа заявлял, что риск прямого вторжения России остается низким. В тот же день президент США Дональд Трамп заверил, что российская армия «не собирается нападать на территорию НАТО».

25 сентября президент России Владимир Путин назвал заявления из Европы о якобы готовящемся нападении со стороны Москвы «целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией».