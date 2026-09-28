Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова, а также еще девяти человек и 17 организаций. Всех их Брюссель обвиняет в «систематической незаконной депортации и насильственном перемещении украинских детей» в Россию.

По версии Совета ЕС, Минниханов способствовал незаконному вывозу детей в лагеря на территории республики.

Кроме главы Татарстана, под санкции попали глава минобрнауки ДНР Олег Трофимов, его бывший коллега из Запорожской области Александр Калягин и министр спорта и туризма ДНР Максим Швец. Их, как и руководителей лагерей и школ, Евросоюз обвиняет «содействии идеологической индоктринации».

Как уточняет РИА Новости, ограничения затронули и уполномоченного по правам ребенка в Херсонской области Ирину Кравченко, и замглаву администрации Ялты Ренарда Кутковского.

Из юрлиц под санкции, в частности, попали:

Комитет по туризму города Москвы;

две российские компании из сферы детского отдыха, которые, по данным органа ЕС, занимаются организацией мероприятий в рамках военно-патриотического воспитания;

детские лагеря и спортивные центры в России, включая новые территории;

международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР.

Активы фигурантов на территории Евросоюза заморожены, гражданам и компаниям стран блока запрещено предоставлять им средства и экономические ресурсы. Кроме того, физлицам к тому же закрыт въезд, в том числе транзитный.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в январе заявляла, что международные структуры молчат о преступлениях Киева против несовершеннолетних, зато «голословно обвиняют Россию в некоем похищении и депортации украинских детей».

Отдельно Совет ЕС ввел санкции против 10 человек, которых считает причастными к недопуску «Яблока» к выборам в Госдуму и преследованию его руководителей. Это трое судей Верховного суда РФ Вячеслав Кириллов, Игорь Зинченко и Денис Тютин, сотрудник Генпрокуратуры Илья Русаков и еще несколько судей различных российских судов и представителей гособвинения.

«Ограничительные меры ввиду ситуации в России теперь распространяются на 108 физических лиц и 7 организаций», — уточнили в Евросоюзе.