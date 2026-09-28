В свет вышел второй номер научного журнала «ОТТИСК». Философы, политологи, социологи и историки посвятили его сценариям будущего: кто их формирует, на каких ценностях они держатся и как воплощаются в жизнь. Среди тем выпуска — Римский клуб и Всемирный экономический форум, «Темное просвещение», искусственный интеллект, футурологические проекты глобальных элит и представления россиян о будущем.

Главный редактор журнала, и. о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев призвал думать о будущем трезво.

«Будущее может быть не таким, как бы нам хотелось. Об этом мы всегда должны помнить», — отметил он.

По словам Козырева, в условиях возросшей стратегической нестабильности мысль о будущем «должна быть не только проектной, но и честной» и учитывать сопротивление среды.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров и председатель Научного совета ВЦИОМ Степан Львов предложили методику оценки футурологических, стратегических и идеологических моделей. Авторы отказались от единой шкалы «лучше — хуже» и сравнивают модели по нескольким параметрам: ценностным и аналитическим основаниям, исторической логике, институтам, субъектам действия и способам коммуникации.

Доцент философского факультета МГУ Борис Межуев разбирает «Темное просвещение» — интеллектуальное и политическое течение, которое критикует современный либеральный порядок и ищет альтернативные модели устройства общества. Профессор философского факультета МГУ Андрей Ашкеров пишет об искусственном интеллекте как об инструменте и символе будущего. Общество всё чаще передает ИИ функции познания, интерпретации и целеполагания, и это ставит вопрос о сохранении человеческой субъектности, считает автор.

Профессор МГТУ имени Баумана и Финансового университета при правительстве Игорь Бакланов показывает, что роль цифровых технологий и способы их применения зависят от культурных норм, ценностей и исторического опыта конкретного общества.

«ОТТИСК» — рецензируемый научный журнал на стыке философии, истории и политологии. Первый номер, «Ценности: теория и практика», авторы посвятили структурной модели ценностного ландшафта современной России.

Профессор факультета политологии МГУ, директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ Антонина Селезнева и доцент того же факультета Наталья Смулькина изучили, как россияне представляют будущее страны. На эти представления влияют личные ожидания, исторический опыт, национально-государственная идентичность и текущие события, пишут авторы.

Старший научный сотрудник философского факультета МГУ Александр Сегал описывает переход от образа будущего к плану его реализации — с целями, средствами, участниками и порядком действий. Доцент РАНХиГС Екатерина Лебедева исследует политическое измерение проектов глобальных элит. Ведущий научный сотрудник Академии управления при Президенте Республики Беларусь Сергей Ломов предлагает восстанавливать стратегические замыслы государств и корпораций по их публичным образам будущего.

Номер доступен на сайте журнала. Печатную версию можно приобрести в Москве в магазинах «Москва» на Тверской, «Листва» и «Фаланстер», в Петербурге — в магазине «Даль», в Самаре — в «Зеленой даме», в Красноярске — в магазине «Бакен».