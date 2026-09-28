Депутат Госдумы от «Справедливой России», бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов заявил корреспонденту RTVI о необходимости восстановления отношений между Москвой и Киевом.

«Я вижу мир, и никак иначе. Мы должны восстановить нормальные добрососедские отношения, которые были», — сказал он, говоря о будущих отношениях между двумя странами.

Он подчеркнул, что «ведь люди на самом деле-то хотят мира».

При этом, по словам парламентария, «если есть отдельные личности, которые с той стороны желают продолжать войну, это частный случай».

«И я думаю, это скоро все изменится. Народы должны воссоединиться и быть снова соседскими, тем более что мы практически родственники», — заявил собеседник RTVI.

Арбузов, в прошлом первый вице-премьер и экс-глава Нацбанка Украины, стал депутатом Госдумы России от партии «Справедливая Россия». На выборах он был выдвинут по региональной группе, объединявшей ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Планируется, что Арбузов будет работать в должности первого зампреда комитета Госдумы по энергетике.