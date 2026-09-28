Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль намерен получить российское гражданство и со временем переехать в Россию вместе с семьей. Ранее он говорил, что окончательное решение по вопросу паспорта зависит от президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Де Голль объяснял свое решение прежде всего будущим детей. По его словам, российское гражданство позволило бы семье сохранить ценности, которые она считает важными, и дать детям образование в России. Он также заявлял, что получение российского паспорта стало для семьи «необходимостью».

В июле 2026 года Пьер де Голль вновь подтвердил, что рассматривает переезд вместе с женой и получение гражданства.

«Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия — великая страна», — говорил он.

Впервые публично о желании стать гражданином России де Голль заявил еще в ноябре 2023 года на форуме в Санкт-Петербурге. Тогда он говорил, что был бы «польщен» получением российского гражданства и положительно отзывался о российских традиционных ценностях.

После первых сообщений в 2023 году де Голль отдельно отмечал на сайте своего фонда, что на тот момент формального заявления на российское гражданство он не подавал.

«Вопреки утверждениям информационного агентства ТАСС и особенно французской прессы, я не подавал заявление на получение российского гражданства», — подчеркнул Пьер де Голль.

В последние годы Пьер де Голль регулярно посещает Россию и выступает за развитие отношений Москвы и Парижа. 25 сентября 2026 года он заявил РИА Новости, что попытки западных стран изолировать Россию, по его мнению, провалились.